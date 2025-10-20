 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Каллас назвала «неприятным» возможный визит Путина в Венгрию

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Каллас назвала «неприятным» тот факт, что одну из европейских столиц планирует посетить президент России. В Будапеште Трамп и Путин планируют обсудить урегулирование конфликта на Украине
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Yves Herman / Reuters)

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас раскритиковала возможный визит российского президента в Венгрию, отметив, что в отношении Владимира Путина выдан ордер на арест Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

«Что касается Будапешта, то нет, неприятно... видеть, что человек, на которого МУС выдал ордер на арест, приезжает в европейскую страну», — сказала Каллас журналистам перед встречей министров иностранных дел европейских стран в Люксембурге (цитата по Reuters). При этом она добавила, что стоит учитывать, «будет ли какой-то результат».

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Кремль называл это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС.

Путин называл МУС «мало уважаемой организацией», которая «не носит универсального характера» и «не является самостоятельной». Он также отмечал, что выданный судом ордер можно легко обойти, достаточно подписать межправсоглашение.

В Будапеште, как ожидается, Путин встретится с американским президентом Дональдом Трампом, чтобы обсудить перспективы урегулирования конфликта на Украине. Кремль сообщал, что венгерскую столицу в качестве места проведения саммита предложила американская сторона. Дата встречи пока не определена. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в конце прошлой недели заявил, что переговоры «действительно могут состояться в течение двух недель или чуть позже».

WSJ узнала о планах США по встречам с Россией до саммита Трампа и Путина
Политика
Фото:Nathan Howard / Reuters

Каллас отметила, что Евросоюз приветствует усилия Трампа по установлению мира на Украине, но для достижения этой цели важно, чтобы президент Украины Владимир Зеленский встретился с Владимиром Путиным. «У Америки есть много возможностей оказать давление на Россию и заставить ее сесть за стол переговоров. Если они это сделают, то, конечно, будет хорошо, если Россия прекратит эту войну», — добавила она.

El Pais со ссылкой на источники писала, что проведение встречи в Будапеште поставит европейских лидеров, а также высшее руководство ЕС и НАТО в неловкое положение. Один из собеседников газеты предположил, что саммит «может оказать огромную услугу» венгерскому премьеру Виктору Орбану в преддверии парламентских выборов в 2026 году. Сам Орбан говорил, что Венгрия уже начала готовиться к встрече Трампа и Путина. По его мнению, саммит должен стать «отличной новостью для всех людей на планете, кто хочет мира».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Кая Каллас Владимир Путин Евросоюз Венгрия Украина Дональд Трамп Виктор Орбан МУС
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Трамп ответил на вопрос о шансе на встречу Путина и Зеленского в Венгрии
Политика
Reuters узнал, что Трамп обсуждал с Зеленским гарантии для России
Политика
WP узнала о требовании Путина по Украине в разговоре с Трампом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
В администрацию второго по величине города Армении пришли силовики Политика, 11:32
Россиянина задержали в Грузии с наркотиками Общество, 11:31
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Норбит внедрит ИИ-ассистента для Асконы РБК Компании, 11:30
Пассажиров борта AZAL отправили в Баку после аварийной посадки в Пулково Общество, 11:28
FT узнала, что Трамп ругался на встрече с Зеленским Политика, 11:28
Трибунал IBSF признал незаконным отстранение россиян от соревнований Спорт, 11:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд частично реабилитировал осужденного в 1947 году гражданина Политика, 11:25
Politico узнало о разработке новых правил членства в ЕС ради Украины Политика, 11:20
Зеленский внес в Раду законопроект о новом продлении военного положения Политика, 11:19
Что стимулирует рынок дата-центров в России Отрасли, 11:17
ФСБ показала, как задержали мужчину за подготовку взрыва в администрации Политика, 11:16
Каждый третий производитель обуви — на грани закрытия. Как меняется рынокПодписка на РБК, 11:08
Биткоин подорожал за сутки на $5 тыс. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:07