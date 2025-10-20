Каллас назвала «неприятным» возможный визит Путина в Венгрию

Каллас назвала «неприятным» тот факт, что одну из европейских столиц планирует посетить президент России. В Будапеште Трамп и Путин планируют обсудить урегулирование конфликта на Украине

Кая Каллас (Фото: Yves Herman / Reuters)

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас раскритиковала возможный визит российского президента в Венгрию, отметив, что в отношении Владимира Путина выдан ордер на арест Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

«Что касается Будапешта, то нет, неприятно... видеть, что человек, на которого МУС выдал ордер на арест, приезжает в европейскую страну», — сказала Каллас журналистам перед встречей министров иностранных дел европейских стран в Люксембурге (цитата по Reuters). При этом она добавила, что стоит учитывать, «будет ли какой-то результат».

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Кремль называл это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС. Путин называл МУС «мало уважаемой организацией», которая «не носит универсального характера» и «не является самостоятельной». Он также отмечал, что выданный судом ордер можно легко обойти, достаточно подписать межправсоглашение.

В Будапеште, как ожидается, Путин встретится с американским президентом Дональдом Трампом, чтобы обсудить перспективы урегулирования конфликта на Украине. Кремль сообщал, что венгерскую столицу в качестве места проведения саммита предложила американская сторона. Дата встречи пока не определена. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в конце прошлой недели заявил, что переговоры «действительно могут состояться в течение двух недель или чуть позже».

Каллас отметила, что Евросоюз приветствует усилия Трампа по установлению мира на Украине, но для достижения этой цели важно, чтобы президент Украины Владимир Зеленский встретился с Владимиром Путиным. «У Америки есть много возможностей оказать давление на Россию и заставить ее сесть за стол переговоров. Если они это сделают, то, конечно, будет хорошо, если Россия прекратит эту войну», — добавила она.

El Pais со ссылкой на источники писала, что проведение встречи в Будапеште поставит европейских лидеров, а также высшее руководство ЕС и НАТО в неловкое положение. Один из собеседников газеты предположил, что саммит «может оказать огромную услугу» венгерскому премьеру Виктору Орбану в преддверии парламентских выборов в 2026 году. Сам Орбан говорил, что Венгрия уже начала готовиться к встрече Трампа и Путина. По его мнению, саммит должен стать «отличной новостью для всех людей на планете, кто хочет мира».