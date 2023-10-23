Война Израиля и ХАМАС. Главное

Наземная операция Израиля в секторе Газа практически неизбежна, если ХАМАС не освободит всех заложников и не сложит оружие, заявил международный представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус. По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, операция может продлиться три месяца и должна завершиться полным уничтожением ХАМАС

США рекомендовали Израилю отложить наземную операцию в секторе Газа, надеясь выиграть время для переговоров по освобождению заложников, со ссылкой на источники сообщила NYT. К такому шагу Вашингтон подтолкнуло решение ХАМАС освободить двух американок на прошлой неделе. По словам источника издания, исходя из переговоров, в которых участвуют США и Катар, ХАМАС может освободить около 50 лиц с двойным гражданством.