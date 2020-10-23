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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская заявила о необходимости перевыборов президента до конца года

Лидер белорусской оппозиции заявила, что их необходимо провести до конца 2020 года. Ультиматум, который она выдвинула Лукашенко, истекает в понедельник
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / Reuters)

Новые президентские выборы в Белоруссии должны пройти до конца 2020 года. Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ходе встречи с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Дании, сообщила ее пресс-служба в Telegram.

«Светлана сделала акцент, что переговоры о новых выборах должны начаться в 2020 году и новые выборы тоже должны быть назначены до конца года», — говорится в сообщении.

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Фото:Евгений Одиноков/РИА Новости

Кроме того, Тихановская встретилась с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном. Во время встречи они обсудили текущую ситуацию в Белоруссии. Экс-кандидат в президенты подчеркнула, что пришло время думать о переходном периоде и начать обсуждение необходимых в стране реформ.

Также Тихановская встретилась с главой датского МИДа Йеппе Кофодом. В пресс-службе отметили, что он поддержал белорусский народ и сообщил о создании в Дании Фонда новой демократии, который направлен на поддержку гражданского общества, в том числе и в Белоруссии.

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Еще в августе Тихановская сообщила, что готова стать национальным лидером Белоруссии, в том числе для того, чтобы провести в республике новые президентские выборы. При этом спустя несколько дней она подчеркнула, что не намерена снова выдвигать свою кандидатуру на президентский пост.

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Протесты с требованием провести повторные президентские выборы в республике начались 9 августа. Тогда ЦИК заявила, что победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Протестующие не признали официальные результаты. По мнению несогласных, большинство получила Светлана Тихановская, которая должна стать новым президентом Белоруссии.

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Позднее лидеры ЕС также выступили с требованием провести новые выборы и заявили, что не признают Лукашенко президентом Белоруссии.

Сам Лукашенко считает выборы законными. По его мнению, фальсификация 80% голосов невозможна. Кроме того, он неоднократно заявлял, что протесты являются провокацией со стороны западных стран.

Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум, потребовав от него уйти в отставку, освободить заключенных и прекратить насилие на улицах. Она заявила, что если эти требования не будут выполнены до 26 октября, в стране начнется забастовка предприятий, блокировка дорог и «обвал продаж в государственных магазинах».

Президент России Владимир Путин одним из первых поздравил Лукашенко с победой. В ходе протестов коллеги регулярно созванивались. По результатам одного из телефонных разговоров Путин поручил сформировать резервный отряд силовиков на случай, если Лукашенко понадобится помощь в подавлении протестов.

Автор
Екатерина Митрохина
Светлана Тихановская Белоруссия протесты выборы
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