Тихановская заявила о необходимости перевыборов президента до конца года

Лидер белорусской оппозиции заявила, что их необходимо провести до конца 2020 года. Ультиматум, который она выдвинула Лукашенко, истекает в понедельник

Светлана Тихановская (Фото: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / Reuters)

Новые президентские выборы в Белоруссии должны пройти до конца 2020 года. Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ходе встречи с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Дании, сообщила ее пресс-служба в Telegram.

«Светлана сделала акцент, что переговоры о новых выборах должны начаться в 2020 году и новые выборы тоже должны быть назначены до конца года», — говорится в сообщении.

Кроме того, Тихановская встретилась с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном. Во время встречи они обсудили текущую ситуацию в Белоруссии. Экс-кандидат в президенты подчеркнула, что пришло время думать о переходном периоде и начать обсуждение необходимых в стране реформ.

Также Тихановская встретилась с главой датского МИДа Йеппе Кофодом. В пресс-службе отметили, что он поддержал белорусский народ и сообщил о создании в Дании Фонда новой демократии, который направлен на поддержку гражданского общества, в том числе и в Белоруссии.