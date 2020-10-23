Тихановская опубликовала ролик в поддержку белорусских женщин

Слова поддержки сказали бывший госсекретарь США Хилари Клинтон, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте и заместитель председателя Европейской комиссии Вера Юрова

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская разместила в Telegram-канале видео, посвященное поддержке белорусских женщин, выходящих в знак протеста против власти на улицы.

«Я поддерживаю женщин Белоруссии», — говорит в видеообращении экс-госсекретарь США Хилари Клинтон. После нее слова поддержки выражают бывший президент Литвы Даля Грибаускайте и заместитель председателя Европейской комиссии Вера Юрова, которые обращаются с той же фразой как на английском, так и на белорусском языке.

В начале и конце ролика показаны кадры задержаний и демонстраций, а также указано, что протесты идут уже 75 дней.

https://www.instagram.com/p/CGqKXl3nuS8/?igshid=1imz46nyumgfv

Протесты в Белоруссии идут с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. По данным ЦИК, выборы с 80,1% голосов выиграл Лукашенко, а единый кандидат от оппозиции Тихановская набрала 10,1%. Протестующие не согласны с официальными итогами голосования и считают, что на выборах победила Тихановская.



Сам Лукашенко считает выборы состоявшимися. По его словам, фальсификация в 80% невозможна, а протесты связаны с попытками западных стран дестабилизировать обстановку в стране. Президент России Владимир Путин один из первых поздравил Лукашенко с победой на выборах, а в сентябре лидеры встретились в Сочи, где договорились о финансовой помощи со стороны России. Евросоюз и США отказались считать Лукашенко законно избранным президентом.