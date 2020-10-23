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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская опубликовала ролик в поддержку белорусских женщин

Слова поддержки сказали бывший госсекретарь США Хилари Клинтон, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте и заместитель председателя Европейской комиссии Вера Юрова
Фото:Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская разместила в Telegram-канале видео, посвященное поддержке белорусских женщин, выходящих в знак протеста против власти на улицы.

«Я поддерживаю женщин Белоруссии», — говорит в видеообращении экс-госсекретарь США Хилари Клинтон. После нее слова поддержки выражают бывший президент Литвы Даля Грибаускайте и заместитель председателя Европейской комиссии Вера Юрова, которые обращаются с той же фразой как на английском, так и на белорусском языке.

В начале и конце ролика показаны кадры задержаний и демонстраций, а также указано, что протесты идут уже 75 дней.

https://www.instagram.com/p/CGqKXl3nuS8/?igshid=1imz46nyumgfv

Протесты в Белоруссии идут с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. По данным ЦИК, выборы с 80,1% голосов выиграл Лукашенко, а единый кандидат от оппозиции Тихановская набрала 10,1%. Протестующие не согласны с официальными итогами голосования и считают, что на выборах победила Тихановская.

Сам Лукашенко считает выборы состоявшимися. По его словам, фальсификация в 80% невозможна, а протесты связаны с попытками западных стран дестабилизировать обстановку в стране. Президент России Владимир Путин один из первых поздравил Лукашенко с победой на выборах, а в сентябре лидеры встретились в Сочи, где договорились о финансовой помощи со стороны России. Евросоюз и США отказались считать Лукашенко законно избранным президентом.

Как прошел женский марш в Минске. Фоторепортаж
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Самые крупные акции протеста проходят в Минске. Некоторые из них перерастают в столкновения с силовиками, которые разгоняют протестующих при помощи резиновых пуль, дубинок, слезоточивого газа и светошумовых гранат, и заканчиваются задержаниями.

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В прошлое воскресенье, 18 октября, на марш оппозиции Партизанском проспекте в Минске, по оценкам СМИ, вышли десятки тысяч человек. В субботу, 17 сентября, в столице также состоялись марши студентов и женщин. За неделю до этого в Минске прошел митинг пенсионеров, участие в котором, по данным Telegram-каналов, приняли несколько тысяч человек.

Автор
Анастасия Батманова
Светлана Тихановская Белоруссия
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