Тихановская опубликовала ролик в поддержку белорусских женщин
Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская разместила в Telegram-канале видео, посвященное поддержке белорусских женщин, выходящих в знак протеста против власти на улицы.
«Я поддерживаю женщин Белоруссии», — говорит в видеообращении экс-госсекретарь США Хилари Клинтон. После нее слова поддержки выражают бывший президент Литвы Даля Грибаускайте и заместитель председателя Европейской комиссии Вера Юрова, которые обращаются с той же фразой как на английском, так и на белорусском языке.
В начале и конце ролика показаны кадры задержаний и демонстраций, а также указано, что протесты идут уже 75 дней.
Протесты в Белоруссии идут с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. По данным ЦИК, выборы с 80,1% голосов выиграл Лукашенко, а единый кандидат от оппозиции Тихановская набрала 10,1%. Протестующие не согласны с официальными итогами голосования и считают, что на выборах победила Тихановская.
Сам Лукашенко считает выборы состоявшимися. По его словам, фальсификация в 80% невозможна, а протесты связаны с попытками западных стран дестабилизировать обстановку в стране. Президент России Владимир Путин один из первых поздравил Лукашенко с победой на выборах, а в сентябре лидеры встретились в Сочи, где договорились о финансовой помощи со стороны России. Евросоюз и США отказались считать Лукашенко законно избранным президентом.