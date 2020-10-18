Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 77,96 (+0,02) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 91,3 (-0,15) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Прокурор Минска назвал сумму причиненного ущерба от акций протеста Политика, 23:33 Как пандемия повлияла на бизнес в России. Цифры и факты РБК и SAP, 23:10 Число умерших от COVID-19 в Москве превысило 6 тыс. человек Общество, 23:05 МВД предложило запретить ездить на летней резине зимой Общество, 22:57 Судейские ошибки и гол Кокорина. Чем запомнился 11-й тур РПЛ Спорт, 22:40 Пашинян обвинил Анкару в организации нападения Баку на Карабах Политика, 22:32 Ученые обнаружили еще один признак жизни на Венере Общество, 22:31 Президент Армении назвал условие признания независимости Карабаха Политика, 22:14 Суд отправил под домашний арест главу Выборгского района Ленобласти Общество, 22:12 Ван Дейка из «Ливерпуля» прооперируют из-за травмы колена Спорт, 21:56 Жириновский предложил запретить выезд из России из-за вспышки COVID-19 Политика, 21:45 В Воронеже произошел пожар на складе Общество, 21:34 Взыскательные и капризные: аренда бизнес-джетов и сарафанное радио РБК и Райффайзенбанк, 21:21 В Карабахе сообщили о еще 37 погибших армянских военных Общество, 21:10
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Прокурор Минска назвал сумму причиненного ущерба от акций протеста

Минск потерял около 900 тыс. белорусских руб. ($350 тыс.) из-за акций протеста, которые продолжаются с 9 августа после проведения в стране президентских выборов. Об этом сообщил в интервью телеканалу СТВ прокурор города Олег Лаврухин.

«Можно говорить о том, что бюджету города, коммунальным службам причинен ущерб на сумму около 900 тыс. руб., это начиная с 9 августа и до сегодняшнего дня», — сказал Лаврухин.

По его словам, часть этой суммы «будет охвачена, в том числе и теми действиями, которые квалифицируются как уголовные преступления».
Вопрос возмещения ущерба находится на особом контроле в органах прокуратуры Минска, отметил прокурор.

Лаврухин отметил, что от ответственности не должно уйти ни одно виновное лицо. Как пояснил прокурор, речь идет не только об административной и уголовной ответственности, но и гражданско-правовой. Как пояснил прокурор, здесь имеется в виду материальная ответственность за ущерб, который был нанесен в результате противоправных действий.

По словам Лаврухина, в течение недели от всех служб горисполкома в прокуратуру поступает информация о повреждении либо осквернении фасадов зданий, каких-либо городских конструкций и других объектов коммунальной собственности.

«В случае, когда есть возможность и необходимость привлечения лица к ответственности, всегда ставится вопрос о начале административного процесса», — добавил Лаврухин.

По словам прокурора, в последнее время довольно часто органы пожарной службы выезжают на демонтаж негосударственной символики, в том числе попутно проверяют соблюдение требований пожарной безопасности.
В результате этих выездов городские органы МЧС затратили порядка 27 тыс. белорусских руб. В этой связи прокуратура города внесла на эту сумму 18 предписаний.

«Сегодня, можно сказать, 10 предписаний уже исполнено на сумму более 2700 руб. То есть возмещение идет», — заключил Лаврухин.

Прокурор Минска счел попытку разбора водомета насилием против милиции
Политика
Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа после того, как в стране состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК Белоруссии, победу на выборах одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. За его соперницу от оппозиции Светлану Тихановскую проголосовали более 10% избирателей. В штабе Тихановской не признали озвученные ЦИК результаты выборов и потребовали передачи власти мирным путем.

Как заявлял Лукашенко, выборы прошли честно. По его словам, фальсификаций в 80% голосов быть не может. Большинство стран Запада не признали результатов выборов в Белоруссии. Однако результаты признал президент России Владимир Путин. Он был одним из первых, кто поздравил Лукашенко с переизбранием.

В должность президента Лукашенко вступил 23 сентября. Церемония инаугурации прошла в закрытом режиме во Дворце независимости в Минске.

Белоруссия Минск протесты прокурор ущерб выборы президента
Материалы по теме
КГБ Белоруссии заявил о готовящейся провокации по разжиганию протестов
Политика
Милиция на акции в Минске открыла стрельбу резиновыми пулями
Общество
В Минске объяснили применение слезоточивого газа на акции пенсионеров
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter