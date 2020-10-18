Прокурор Минска назвал сумму причиненного ущерба от акций протеста

Минск потерял около 900 тыс. белорусских руб. ($350 тыс.) из-за акций протеста, которые продолжаются с 9 августа после проведения в стране президентских выборов. Об этом сообщил в интервью телеканалу СТВ прокурор города Олег Лаврухин.

«Можно говорить о том, что бюджету города, коммунальным службам причинен ущерб на сумму около 900 тыс. руб., это начиная с 9 августа и до сегодняшнего дня», — сказал Лаврухин.

По его словам, часть этой суммы «будет охвачена, в том числе и теми действиями, которые квалифицируются как уголовные преступления».

Вопрос возмещения ущерба находится на особом контроле в органах прокуратуры Минска, отметил прокурор.

Лаврухин отметил, что от ответственности не должно уйти ни одно виновное лицо. Как пояснил прокурор, речь идет не только об административной и уголовной ответственности, но и гражданско-правовой. Как пояснил прокурор, здесь имеется в виду материальная ответственность за ущерб, который был нанесен в результате противоправных действий.

По словам Лаврухина, в течение недели от всех служб горисполкома в прокуратуру поступает информация о повреждении либо осквернении фасадов зданий, каких-либо городских конструкций и других объектов коммунальной собственности.

«В случае, когда есть возможность и необходимость привлечения лица к ответственности, всегда ставится вопрос о начале административного процесса», — добавил Лаврухин.

По словам прокурора, в последнее время довольно часто органы пожарной службы выезжают на демонтаж негосударственной символики, в том числе попутно проверяют соблюдение требований пожарной безопасности.

В результате этих выездов городские органы МЧС затратили порядка 27 тыс. белорусских руб. В этой связи прокуратура города внесла на эту сумму 18 предписаний.

«Сегодня, можно сказать, 10 предписаний уже исполнено на сумму более 2700 руб. То есть возмещение идет», — заключил Лаврухин.

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа после того, как в стране состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК Белоруссии, победу на выборах одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. За его соперницу от оппозиции Светлану Тихановскую проголосовали более 10% избирателей. В штабе Тихановской не признали озвученные ЦИК результаты выборов и потребовали передачи власти мирным путем.

Как заявлял Лукашенко, выборы прошли честно. По его словам, фальсификаций в 80% голосов быть не может. Большинство стран Запада не признали результатов выборов в Белоруссии. Однако результаты признал президент России Владимир Путин. Он был одним из первых, кто поздравил Лукашенко с переизбранием.



В должность президента Лукашенко вступил 23 сентября. Церемония инаугурации прошла в закрытом режиме во Дворце независимости в Минске.