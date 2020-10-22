Белорусская оппозиция пообещала не «рвать на куски» Лукашенко

Белорусская оппозиция не собирается «рвать на куски» действующего президента страны Александра Лукашенко, а, напротив, будет строго соблюдать законы. Об этом заявил член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, передает Tut.by.

«Никто не собирается рвать на куски Александра Лукашенко», — сказал Латушко.

По его словам, в случае победы оппозиции к власти придут люди, «которые будут очень строго и четко соблюдать Конституцию, избирательное и уголовное законодательство, административный кодекс страны и все другие законодательные акты».

Накануне Лукашенко заявил, что ради себя не держится за власть «посиневшими руками». По его словам, он беспокоится за будущее страны и граждан Белоруссии, если он покинет свой пост. «Вы что думаете, они нас, вас пожалеют <...> Они пожалеют? Да порвут на куски», — заявил белорусский лидер.