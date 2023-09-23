Киев ответил на вопрос о «плане Б» на случай прекращения поддержки США
Власти Украины не располагают отдельными планами по плану действий в случае приостановки предоставления США военной помощи, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью PBS.
«Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные дискуссии о каком-то плане Б. У нас нет желания участвовать в каких-то отвлеченных дискуссиях», — рассказал он.
Журналист попросил Данилова прокомментировать слова украинского президента Владимира Зеленского, который на закрытой встрече с американскими конгрессменами сказал: «Если мы не получим помощь, мы проиграем войну», такую цитату привел лидер демократического большинства Чак Шумер. Секретарь СНБО пояснил, что Зеленскому тяжело просматривать ежедневные отчеты о погибших военнослужащих, Киев рассчитывает на поддержку.
Как ранее выяснил Bloomberg, у Зеленского усилились сомнения в том, что США продолжат предоставлять поддержку Украине в связи с отказом Индии пригласить Украину на сентябрьский саммит G20.
Зеленский в сентябре посетил США во второй раз с начала полномасштабных боев. Во время первого визита в декабре 2022 года он выступил перед конгрессом, в этот раз президент Украины ограничился встречами с отдельными группами конгрессменов. Глава республиканского большинства в палате представителей Кевин Маккарти рассказал, что отказал Зеленскому в возможности выступить.
Одним из ключевых запросов Киева к Вашингтону в последнее время стали дальнобойные ракеты ATACMS, Зеленский называл их жизненно необходимыми. Как выяснила Foreign Policy, все вовлеченные в дискуссию ведомства одобрили такой шаг. Однако Белый дом объявил 21 сентября, что Байден решил пока не поставлять их, хоть и не исключил такой возможности в будущем.
Вместе с тем, по информации агентства Bloomberg, NBC и Washington Post, ракеты ATACMS все же будут переданы. WP уточнила, что речь идет о ракетах с кассетной ударной частью, а NBC выяснил, что передано будет небольшое количество ракет. Собеседники Politico среди американских чиновников усомнились при этом, что вряд ли такое оружие кардинально изменит происходящее на поле боя.
ATACMS — управляемая ракета американского производства с дальностью около 300 км. Для их запуска у Украины есть установки РСЗО HIMARS. Стоимость каждой ракеты — $1,5 млн.
Российские власти критикуют поставки Украине западного оружия, а передачу дальнобойного оружия в Москве называют красной линией. МИД предупреждал, что поставки ракет с кассетной частью повлияют на эскалацию кризиса и приведут к еще большим жертвам.
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