Киев ответил на вопрос о «плане Б» на случай прекращения поддержки США

Киев не намерен участвовать в «отвлеченных дискуссиях» по возможному сокращению поддержки Вашингтона, сказал секретарь СНБО. Bloomberg ранее писал, что Зеленский усомнился в перспективах помощи из-за позиции Индии по саммиту G20

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Власти Украины не располагают отдельными планами по плану действий в случае приостановки предоставления США военной помощи, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью PBS.

«Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные дискуссии о каком-то плане Б. У нас нет желания участвовать в каких-то отвлеченных дискуссиях», — рассказал он.

Журналист попросил Данилова прокомментировать слова украинского президента Владимира Зеленского, который на закрытой встрече с американскими конгрессменами сказал: «Если мы не получим помощь, мы проиграем войну», такую цитату привел лидер демократического большинства Чак Шумер. Секретарь СНБО пояснил, что Зеленскому тяжело просматривать ежедневные отчеты о погибших военнослужащих, Киев рассчитывает на поддержку.

Как ранее выяснил Bloomberg, у Зеленского усилились сомнения в том, что США продолжат предоставлять поддержку Украине в связи с отказом Индии пригласить Украину на сентябрьский саммит G20.

Зеленский в сентябре посетил США во второй раз с начала полномасштабных боев. Во время первого визита в декабре 2022 года он выступил перед конгрессом, в этот раз президент Украины ограничился встречами с отдельными группами конгрессменов. Глава республиканского большинства в палате представителей Кевин Маккарти рассказал, что отказал Зеленскому в возможности выступить.

Одним из ключевых запросов Киева к Вашингтону в последнее время стали дальнобойные ракеты ATACMS, Зеленский называл их жизненно необходимыми. Как выяснила Foreign Policy, все вовлеченные в дискуссию ведомства одобрили такой шаг. Однако Белый дом объявил 21 сентября, что Байден решил пока не поставлять их, хоть и не исключил такой возможности в будущем.

Вместе с тем, по информации агентства Bloomberg, NBC и Washington Post, ракеты ATACMS все же будут переданы. WP уточнила, что речь идет о ракетах с кассетной ударной частью, а NBC выяснил, что передано будет небольшое количество ракет. Собеседники Politico среди американских чиновников усомнились при этом, что вряд ли такое оружие кардинально изменит происходящее на поле боя.

ATACMS — управляемая ракета американского производства с дальностью около 300 км. Для их запуска у Украины есть установки РСЗО HIMARS. Стоимость каждой ракеты — $1,5 млн.

Российские власти критикуют поставки Украине западного оружия, а передачу дальнобойного оружия в Москве называют красной линией. МИД предупреждал, что поставки ракет с кассетной частью повлияют на эскалацию кризиса и приведут к еще большим жертвам.

