МИД предупредил об эскалации в случае поставок Киеву дальнобойных ракет

Ракета GMLRS (Фото: Wikimedia Commons)

Возможные поставки Киеву Вашингтоном дальнобойных ракет с кассетными бомбами повлияют на эскалацию кризиса и приведут к еще большим жертвам. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на три источника среди американских чиновников написало, что США рассматривают возможность передачи Украине ракет ATACMS или GMLRS с кассетной боевой частью. В Вашингтоне сочли успешными применения предыдущей партии таких боеприпасов. Поставки могут быть осуществлены в ближайшее время.

«Если эти поставки продолжатся, это будет иметь влияние на эскалацию кризиса, все это будет вести к еще большим жертвам», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о возможных поставках.

The Financial Times и ABC сообщили, что Пентагон может в скором времени передать Украине ракеты ATACMS, которые ранее не поставлялись. Однако официально власти США пока не подтверждают эти планы, отмечая, что дискуссии по поставкам продолжаются как с Киевом, так и внутри президентской администрации.

ATACMS способны поражать цель на расстоянии до 300 км, GMLRS — до 70 км.

Киев давно просит ракеты ATACMS.

В Москве негативно относятся к поставкам Киеву западного вооружения и кассетных боеприпасов в частности. Президент Владимир Путин, в частности, допускал, что Москва может в ответ применить собственные кассетные боеприпасы.