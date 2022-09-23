Песков назвал ложью сообщение о планах мобилизовать 1,2 млн россиян

Пресс-секретарь президента назвал публикации о призыве 1,2 млн человек такой же ложью, как распространенные накануне сообщения о призыве 1 млн граждан. Шойгу ранее говорил, что призваны будут 300 тыс. человек

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Сообщения о планах властей призвать 1,2 млн граждан в рамках частичной мобилизации являются ложными, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Публикации о том, что в России якобы планируется призвать 1,2 млн человек в рамках частичной мобилизации, — такая же ложь, как и распространенные накануне сообщения о призыве 1 млн граждан», — заявил он.

О том, что в рамках частичной мобилизации могут быть призваны до 1,2 млн человек, сообщила «Медуза» (признана СМИ-иноагентом) со ссылкой на источник, близкий к одному из федеральных министерств.

Накануне Песков выступил с опровержением сообщения «Новой газеты. Европа» (создано уехавшими из России сотрудниками «Новой газеты»; весной Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой газеты. Европа», а в середине сентября Верховный суд отозвал лицензию у сайта «Новой газеты»), что неопубликованный седьмой пункт указа «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» позволяет призвать до 1 млн военнообязанных на военную службу.

Утром 21 сентября президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В указе президента значатся десять пунктов, но седьмой пропущен. В документе также ничего не говорится о сроках действия мобилизации.

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Песков отказался раскрыть содержание седьмого пункта, сославшись на то, что он предназначен для служебного пользования. Представитель Кремля привел слова главы Минобороны Сергея Шойгу, что будут призваны 300 тыс. резервистов. «Вот там идет речь о количестве до 300 тыс. человек», — сказал он.

Шойгу ранее указывал, что призывать будут тех, кто отслужил в армии, имеет боевой опыт или нужную сейчас армии специальность. Студенты и срочники, по его словам, под мобилизацию не попадут. Согласно разъяснениям Минобороны, подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет, а также граждане, имеющие боевой опыт. Приоритетными критериями считаются не воинские звания, а военно-учетные специальности: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.