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Военная операция на Украине ,  
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Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Новая газета. Европа»

Роскомнадзор начал ограничивать доступ к сайту портала «Новая газета. Европа», созданному уехавшими из России бывшими сотрудниками «Новой». Проект запустили 20 апреля
Фото: РБК
Фото: РБК

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-издания «Новая газета. Европа», следует из данных сервиса ведомства.

В базе данных указано, что блокировка проводится на основании решения Генпрокуратуры от 26 апреля и ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно этой статье портал может быть заблокирован, если на нем обнаружат призывы к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных митингах или к экстремизму. Роскомнадзор блокирует доступ к такой информации на основании требования генпрокурора или его заместителей.

«Сайт «Новой газеты. Европа» перестал открываться на территории России, сообщили нам читатели. Это подтверждает и сервис мониторинга блокировок и доступности ресурсов GlobalCheck», — говорится в публикации на сайте издания. Редакция уточняет, что не получала никаких предупреждений и писем от Роскомнадзора.

РБК направил запрос в пресс-службу Роскомнадзора.

Главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова облили краской в поезде
Политика

Издание «Новая газета. Европа» было создано уехавшими из России сотрудниками «Новой газеты», рассказал «Коммерсанту» главный редактор издания Кирилл Мартынов. При объявлении о запуске в социальных сетях проекта подчеркивалось, что это «не филиал «Новой газеты», но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически». Мартынов отказался раскрыть подробности о числе штатных сотрудников и их месте пребывания из соображений безопасности, но сообщил, что модель работы «Новой газеты. Европа» будет похожа на российскую за счет финансирования через платформы краудфандинга.

Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова говорила «Коммерсанту», что сотрудники европейской «Новой» в российском издании не работают: «Уехали и уволились». Она также отмечала, что «в личном качестве» никто не запрещает оставшимся в России авторам «Новой» сотрудничать с коллегами в Европе, однако указала, что в этом случае для них остается риск попасть под законодательство об иностранных агентах. Первые публикации на сайте европейской «Новой» появились 20 апреля.

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Норвежская Amedia передала четыре типографии в России Дмитрию Муратову
Бизнес
Дмитрий Муратов

В конце марта «Новая газета» получила второе предупреждение от Роскомнадзора за отсутствие маркировки НКО-иноагента в материале и решила приостановить выпуск издания до окончания спецоперации. У СМИ, которое получает два предупреждения Роскомнадзора в год, могут отозвать лицензию, свое первое предупреждение за аналогичное нарушение газета получила 22 марта.

В день, когда «Новая газета» получила первое предупреждение, главред издания Дмитрий Муратов сообщил, что намерен продать свою Нобелевскую медаль и передать полученные деньги в фонд помощи украинским беженцам. Он также заявил, что необходимо немедленно предпринять ряд шагов: прекратить огонь, обменять пленных, возвратить тела погибших, дать гуманитарные коридоры и помощь и обеспечить беженцев.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
При участии
Любовь Порываева
«Новая газета» Роскомнадзор блокировка
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