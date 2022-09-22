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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал ложью сообщение о планах мобилизовать 1 млн россиян

По данным издания «Новая газета. Европа», пропущенный в указе президента об объявлении частичной мобилизации седьмой пункт позволяет призвать до 1 млн военнообязанных. «Это ложь», — сказал пресс-секретарь главы государства
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправдой сообщение «Новой газеты. Европа» (создана уехавшими из России сотрудниками «Новой газеты»; весной Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой газеты. Европа», а в середине сентября Верховный суд отозвал лицензию у сайта «Новой газеты»), что неопубликованный седьмой пункт указа «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» позволяет призвать до 1 млн военнообязанных на военную службу.

«Это ложь», — сказал Песков «РИА Новости».

В России объявлена частичная мобилизация. Что важно знать
Политика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Накануне президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Как уверяет министр обороны Сергей Шойгу, власти собираются мобилизовать 300 тыс. россиян, или около 1% всего мобилизационного резерва страны. Власти не собираются устраивать «широкомасштабный комбайн, чтобы всех захватить быстро», утверждает он.

Песков отказался раскрыть содержание седьмого пункта, пропущенного в указе президента, сославшись на то, что он предназначен для служебного пользования. Представитель Кремля привел слова главы Минобороны, что будут призваны 300 тыс. резервистов. «Вот там идет речь о количестве до 300 тыс. человек», — сказал он.

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Теги
Елена Чернышова
Дмитрий Песков мобилизация
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