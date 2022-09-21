Песков рассказал о неопубликованном пункте указа Путина о мобилизации

В указе Путина о частичной мобилизации пропущен седьмой пункт. Когда Пескова попросили уточнить, о чем этот пункт, он не стал раскрывать информацию, но привел слова Шойгу об общем числе призываемых — 300 тыс.

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Содержание седьмого пункта, который пропущен в указе президента о частичной мобилизации, не может быть раскрыто, поскольку он предназначен для служебного пользования, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Единственное, что я могу сказать, что [министр обороны] Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: «300 тыс. человек». Вот там идет речь о количестве до 300 тыс. человек», — сказал пресс-секретарь.

Ранее Шойгу сообщил, что 300 тыс. человек — это общее число резервистов, которых планируется призвать в рамках частичной мобилизации.

Путин объявил частичную мобилизацию в России утром 21 сентября. В указе президента значатся десять пунктов, но седьмой пропущен. В документе также ничего не говорится о сроках действия мобилизации.

Что касается числа призываемых, Шойгу заявил, что власти не планируют организовывать «широкомасштабный комбайн, чтобы всех захватить быстро». По словам министра, всего планируется призвать 300 тыс. человек, или около 1% всего мобилизационного резерва страны.

Призывать будут тех, кто отслужил в армии, имеет боевой опыт или нужную сейчас армии специальность. Студенты и срочники под мобилизацию не попадают, заявил глава Минобороны.