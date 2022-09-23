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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил, что истерическую реакцию на мобилизацию можно было понять

По словам представителя Кремля, сейчас недостатка в разъяснениях нет, Минобороны отвечает на все вопросы — нужно просто не верить фейкам
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Понять «истерическую реакцию» на объявление о частичной мобилизации можно было «в первые часы, даже в первый день»: тогда действительно был недостаток информации, но сейчас дефицита в официальных разъяснениях нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Есть возможность задавать вопросы», — призвал он. По словам Пескова, Минобороны «регулярно отвечает на все вопросы», работают телефоны. А то, что есть какие-то провокационные и огромное количество фейковых сообщений, — просто нужно трезво, вдумчиво и объективно к этому относиться, не поддаваясь этим провокационным попыткам».

Представитель президента сказал, что гордится теми, кто пришел в военкоматы, не дожидаясь повестки. Генштаб заявил, что таких за сутки после объявления мобилизации набралось 10 тыс., инициативу проявили по меньшей мере четыре депутата от «Единой России». При этом Пескову неизвестно о подобных примерах в Кремле.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Частичная мобилизация началась 21 сентября. Власти заявили, что призыв коснется только отслуживших в армии резервистов, у которых есть боевой опыт и востребованная специальность (в их числе — стрелок, танкист, артиллерист, водитель, механик-водитель). Студентов, срочников и выпускников военных кафедр обещали не призывать. Всего планируется привлечь к выполнению боевых задач 300 тыс. резервистов, говорил министр обороны Сергей Шойгу.

Минобороны 23 сентября объявило, что решило не привлекать по мобилизации ИТ-специалистов, сотрудников, задействованных в обеспечении связи, работников системообразующих организаций и СМИ, а также обеспечивающих стабильность финансовой системы.

Призыв будет вестись в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». В нем говорится, что после объявления мобилизации состоящим на воинском учете гражданам запрещено покидать место жительства. При этом в Ростуризме заявили, что россияне, не получившие повестку, могут путешествовать как по стране, так и за рубежом. «У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне», — сказала глава ведомства Зарина Догузова.

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