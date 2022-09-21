Шойгу рассказал, кого не будут призывать по мобилизации
Призыву подлежат граждане России, состоящие в запасе, ни о какой мобилизации студентов речи не идет, служащие по призыву не подлежат мобилизации, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Трансляцию вел телеканал РБК.
Ранее 21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. В связи с этим министра обороны спросили, кто подлежит призыву и как будет вестись работа «с призванными из запаса».
«Правильно сказали, именно из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это действительно те, кто: а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных силах; в) имеют боевой опыт», — отметил Шойгу.
«Ни о каких мобилизациях студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и идти ни в каких условиях [не будет]. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся — никто их призывать, отмобилизовывать не будет», — подчеркнул министр.
То же касается и тех, кто служит по призыву, добавил Шойгу. «Они не подлежат никакой мобилизации, направлению в зону проведения специальной военной операции», — заявил он. По словам министра, призывники продолжат служить только на территории России.
Всего в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов, в то время как общий мобилизационный ресурс России, то есть тех, кто отслужил, имеет боевой опыт, военную специальность, составляет почти 25 млн, отметил глава Минобороны.
«Таким образом, вы можете понять, что эта частичная мобилизация, она 1% или чуть больше. 1,1%, может быть, от общего мобилизационного ресурса», — пояснил Шойгу.
Путин объявил о частичной мобилизации в России в обращении к населению утром 21 сентября. Он назвал решение «в полной мере адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна. По словам президента, мобилизация нужна для защиты суверенитета и территориальной целостности России, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях».
Те, кого призовут на службу в рамках мобилизации, перед отправкой в часть пройдут дополнительную военную подготовку «с учетом опыта специальной военной операции». Они также получат статус, выплаты и социальные гарантии контрактников, заявил Путин.