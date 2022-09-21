Шойгу: по мобилизации не будут призывать студентов и солдат срочной службы

Шойгу рассказал, кого не будут призывать по мобилизации

В рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов, сообщил Шойгу. По словам министра, это около 1% от мобилизационного ресурса России

Сергей Шойгу (Фото: Global Look Press)

Призыву подлежат граждане России, состоящие в запасе, ни о какой мобилизации студентов речи не идет, служащие по призыву не подлежат мобилизации, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Трансляцию вел телеканал РБК.

Ранее 21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. В связи с этим министра обороны спросили, кто подлежит призыву и как будет вестись работа «с призванными из запаса».

«Правильно сказали, именно из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это действительно те, кто: а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных силах; в) имеют боевой опыт», — отметил Шойгу.

«Ни о каких мобилизациях студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и идти ни в каких условиях [не будет]. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся — никто их призывать, отмобилизовывать не будет», — подчеркнул министр.

То же касается и тех, кто служит по призыву, добавил Шойгу. «Они не подлежат никакой мобилизации, направлению в зону проведения специальной военной операции», — заявил он. По словам министра, призывники продолжат служить только на территории России.

Всего в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов, в то время как общий мобилизационный ресурс России, то есть тех, кто отслужил, имеет боевой опыт, военную специальность, составляет почти 25 млн, отметил глава Минобороны.

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«Таким образом, вы можете понять, что эта частичная мобилизация, она 1% или чуть больше. 1,1%, может быть, от общего мобилизационного ресурса», — пояснил Шойгу.

Путин объявил о частичной мобилизации в России в обращении к населению утром 21 сентября. Он назвал решение «в полной мере адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна. По словам президента, мобилизация нужна для защиты суверенитета и территориальной целостности России, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях».

Те, кого призовут на службу в рамках мобилизации, перед отправкой в часть пройдут дополнительную военную подготовку «с учетом опыта специальной военной операции». Они также получат статус, выплаты и социальные гарантии контрактников, заявил Путин.