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Генштаб заявил о 10 тыс. самостоятельно прибывших в военкомат граждан

В Генштабе заявили о 10 тыс. самостоятельно прибывших в военкоматы за сутки мобилизации
За сутки после объявления частичной мобилизации в военкоматы, не дожидаясь получения повестки, пришли около 10 тыс. россиян, сообщил представитель Генштаба
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Около 10 тыс. россиян пришли в военкоматы, не дожидаясь получения повестки, за сутки после объявления частичной мобилизации, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российских вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«За первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло около 10 тыс. граждан самостоятельно, не дожидаясь получения повестки», — заявил Цимлянский (цитата по «РИА Новости»).

Частичную мобилизацию президент Владимир Путин объявил утром 21 сентября, объяснив ее необходимость защитой суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечением безопасности народа и «людей на освобожденных территориях». Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что мобилизованы будут 300 тыс. резервистов, которых обучат или переобучат.

Призывают тех, кто отслужил в армии, имеет боевой опыт или востребованную военную специальность. Им присвоят статус контрактников, после чего мобилизованные будут получать соответствующие выплаты, отметил глава Минобороны.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ведомство позднее разъяснило, что подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие — до 55 лет. В первую очередь призовут стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей. Мобилизовать могут и тех, кто состоит на воинском учете и находится за границей «с краткосрочной поездкой». Постоянно проживающих за рубежом и не состоящих на воинском учете мобилизация не коснется.

Женщин с соответствующими военно-учетными специальностями, в частности, медиков, тоже могут призвать на службу, однако, как отмечал представитель Генштаба Владимир Цимлянский, «потребность в таких специалистах минимальная». Признанных временно не годными к службе по состоянию здоровья мобилизация не затронет, как и имеющих на иждивении четырех и более детей до 16 лет.

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