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Военная операция на Украине ,  
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В Совфеде заявили, что выпускники военных кафедр не считаются служившими

В Совфеде заявили, что выпускники военных кафедр при мобилизации не считаются служившими
Призываться будут «только те, кто служил», заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Бондарев. Между тем в Госдуме ранее не исключили, что выпускников военных кафедр тоже могут призвать в рамках частичной мобилизации
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Частичная мобилизация касается тех, кто служил, а выпускники военных кафедр вузов к таким не приравниваются, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Ранее 21 сентября президент Владимир Путин ввел в России частичную мобилизацию. В связи с этим Бондарева спросили, будут ли те, кто окончил военную кафедру в университете, приравниваться к прошедшим военную службу в армии и таким образом быть в числе тех, кто попадает под частичную мобилизацию.

«Я еще раз говорю: те, кто служил. Будут призываться только те, кто служил», — ответил Бондарев (цитата по ТАСС).

Что известно о частичной мобилизации в России
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Мобилизационные мероприятия в России начались 21 сентября. Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, призывать будут людей только из запаса. Речь идет о тех, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, которая сейчас нужна в армии, или имеет боевой опыт, уточнил он. О мобилизации срочников или студентов речи не идет и «идти ни в каких условиях» не будет, добавил министр.

Что касается выпускников военных кафедр, то в Госдуме ранее не исключили, что их тоже могут призвать, если военно-учетная специальность окажется востребованной. «Если нет, они могут спокойно трудиться на благо родины на предприятиях ОПК», — сказал глава комитета Госдумы по обороне, бывший замминистра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов.

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мобилизация Совет Федерации военная служба Виктор Бондарев Военная операция на Украине
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