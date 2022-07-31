Зеленский допустил двукратное сокращение урожая зерна на Украине

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 13:51
Минобороны заявило об уничтожении «националистов» из «Кракена» в Харькове Политика, 13:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:43
Как азиатское турне Пелоси обострило отношения США и Китая Политика, 13:31
В Турции допустили, что поставки зерна с Украины начнутся в течение суток Политика, 13:20
Александр Емельяненко анонсировал заявление о «завершении карьеры» Спорт, 13:14
Тактаров назвал победу Павловича началом доминирования россиян в UFC Спорт, 13:09
Больше вопросов: как стать хорошим коучем для своих подчиненных Pro, 13:04
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Обрести свободу, не жертвуя комфортом: гибридный формат жилья в Москве РБК Стиль и Донстрой, 13:02
«Здесь все по-настоящему»: как и почему тают ледники и льды. Видео Общество, 13:00
Зеленский допустил двукратное сокращение урожая зерна на Украине Политика, 12:55
Гаджиев назвал россиянина главным претендентом на чемпионский пояс UFC Спорт, 12:45
В России второй день подряд выявили более 12 тыс. случаев COVID-19 Общество, 12:23
Российский боец UFC обратился к Майку Тайсону после нокаута американца Спорт, 12:17
Политика ,  
0 

Зеленский допустил двукратное сокращение урожая зерна на Украине

В прошлом году на Украине был рекордный урожай зерна — более 100 млн т, по итогам 2022 года Украинская зерновая ассоциация прогнозирует около 66,5 млн т
Фото: Алексей Фурман / Getty Images
Фото: Алексей Фурман / Getty Images

Урожай зерна на Украине в 2022 году может сократиться от обычных показателей в два раза, написал в своем Twitter президент Украины Владимир Зеленский. Конкретных данных он не привел.

«Украинский урожай в этом году может быть вдвое меньше. Наша главная цель — не допустить глобального продовольственного кризиса, вызванного российским вторжением», — написал он.

Зеленский добавил, что сейчас продолжается поиск альтернативных путей поставок украинского зерна.

По данным Государственной службы статистики Украины, урожай зерновых и масличных культур в 2021 году составил 107,38 млн т. Это является рекордом за всю историю Украины, говорил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко. В 2020 году на фоне пандемии украинский урожай зерновых составил 65,4 млн т, в 2019 году — 75,2 млн т.

Украина заявила о прибытии в Ливан сирийского судна с «украденным зерном»
Политика
Триполи

Украинская зерновая ассоциация в июне прогнозировала урожай в 2022 году на уровне около 66,5 млн т, а экспорт, при условии двукратного увеличения пропускной способности на границах с ЕС, — 30 млн т. Если логистические мощности останутся на текущем уровне, Украина сможет поставить за границу 12–18 млн т, указывали в ассоциации.

После начала спецоперации на Украине экспорт пшеницы из портов страны оказался заблокирован. Киев и ООН обвиняли в этом Москву. Минобороны России заявляло, что суда с зерном не могут выйти из портов из-за украинских мин и риска обстрелов. Западные страны предупреждали о риске глобального голода, а генсек ООН Антониу Гутерриш предлагал снять часть санкций с России, чтобы не допустить продовольственного кризиса.

Читайте на РБК Pro
Pro
Ким Бом Су Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung
Статьи
Pro
Сколько нужно работать, чтобы быть счастливым
Инструкции
Pro
Фото: Phuong Nguyen / Unsplash Сто лиц и тысяча ролей: что помешает вам построить сильный личный бренд
Инструкции
Pro
Фото: Rob Stothard / Getty Images «Лучшие дни позади»: что зарубежные СМИ пишут про кризис на рынке труда
Прогнозы
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами
Инструкции
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию
Статьи

22 июля Украина и Россия по отдельности подписали соглашение с ООН и Турцией о вывозе зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. Согласно документу, создается безопасный коридор для экспорта зерна по морю, следить за погрузкой будут представители Турции и ООН, а проверять суда на входе и выходе в Черном море — координационный центр, куда вошли Анкара, Москва, Киев и ООН. Последнее необходимо для того, чтобы исключить провоз оружия в пустых судах, говорил министр обороны Сергей Шойгу.

Украина уже начала подготовку к отправке первых судов с зерном. В порт Черноморска (Одесская область) 29 июля приезжал Владимир Зеленский. Там шла погрузка зерна на турецкое судно. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что первый корабль может выйти из украинского порта 1 августа.

МИД России настаивает, что экспорт зерна с Украины и из России должен начаться одновременно. В соглашении генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш взял на себя обязательство поспособствовать снятию ограничений на экспорт российского продовольствия. Министр иностранных дел Сергей Лавров пояснил, что в рамках санкций западные страны запретили страхование судов, их вход в зарубежные порты и заход иностранных кораблей — в российские, что стало препятствием для операций с зерном из России.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Владимир Зеленский зерно урожай
Материалы по теме
Песков счел нужным обдумать идею ООН опубликовать соглашение по зерну
Политика
В Lloyd's сообщили о планах застраховать корабли с украинским зерном
Бизнес
Лавров сообщил о третьем участнике конвоя для судов с зерном с Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter