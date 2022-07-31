Зеленский допустил двукратное сокращение урожая зерна на Украине
Урожай зерна на Украине в 2022 году может сократиться от обычных показателей в два раза, написал в своем Twitter президент Украины Владимир Зеленский. Конкретных данных он не привел.
«Украинский урожай в этом году может быть вдвое меньше. Наша главная цель — не допустить глобального продовольственного кризиса, вызванного российским вторжением», — написал он.
Зеленский добавил, что сейчас продолжается поиск альтернативных путей поставок украинского зерна.
По данным Государственной службы статистики Украины, урожай зерновых и масличных культур в 2021 году составил 107,38 млн т. Это является рекордом за всю историю Украины, говорил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко. В 2020 году на фоне пандемии украинский урожай зерновых составил 65,4 млн т, в 2019 году — 75,2 млн т.
Украинская зерновая ассоциация в июне прогнозировала урожай в 2022 году на уровне около 66,5 млн т, а экспорт, при условии двукратного увеличения пропускной способности на границах с ЕС, — 30 млн т. Если логистические мощности останутся на текущем уровне, Украина сможет поставить за границу 12–18 млн т, указывали в ассоциации.
После начала спецоперации на Украине экспорт пшеницы из портов страны оказался заблокирован. Киев и ООН обвиняли в этом Москву. Минобороны России заявляло, что суда с зерном не могут выйти из портов из-за украинских мин и риска обстрелов. Западные страны предупреждали о риске глобального голода, а генсек ООН Антониу Гутерриш предлагал снять часть санкций с России, чтобы не допустить продовольственного кризиса.
22 июля Украина и Россия по отдельности подписали соглашение с ООН и Турцией о вывозе зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. Согласно документу, создается безопасный коридор для экспорта зерна по морю, следить за погрузкой будут представители Турции и ООН, а проверять суда на входе и выходе в Черном море — координационный центр, куда вошли Анкара, Москва, Киев и ООН. Последнее необходимо для того, чтобы исключить провоз оружия в пустых судах, говорил министр обороны Сергей Шойгу.
Украина уже начала подготовку к отправке первых судов с зерном. В порт Черноморска (Одесская область) 29 июля приезжал Владимир Зеленский. Там шла погрузка зерна на турецкое судно. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что первый корабль может выйти из украинского порта 1 августа.
МИД России настаивает, что экспорт зерна с Украины и из России должен начаться одновременно. В соглашении генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш взял на себя обязательство поспособствовать снятию ограничений на экспорт российского продовольствия. Министр иностранных дел Сергей Лавров пояснил, что в рамках санкций западные страны запретили страхование судов, их вход в зарубежные порты и заход иностранных кораблей — в российские, что стало препятствием для операций с зерном из России.