Новые власти Запорожья допустили возобновление производства «запорожцев»

Продукция Запорожского автомобилестроительного завода, 1970 год (Фото: Владимир Акимов / РИА Новости)

Власти намерены восстановить работу Запорожского автомобилестроительного завода после освобождения города Запорожье из-под контроля Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Если говорить об автомобилестроении, то после освобождения Запорожья однозначно автомобилестроение — это та область, которая может быть перезапущена», — сказал он.

По его словам, на заводе планируют производить автомобили по типу «запорожца». Также предприятие может выпускать детали за счет штамповочного производства, заниматься литьем металла и производить изделия из пластмассы.

«Понятия «запорожец» уже нет давно, они не производятся свыше 20 лет. <...> Мы видим, как сейчас положительно воспринято жителями России возвращение понятия автомобилей «Москвич», которые на новых платформах, в новом дизайне <...> готовятся к выпуску. Аналогично — и в Запорожской области», — рассказал он.

Запорожский автомобилестроительный завод принадлежит украинской компании «УкрАвто». Он производит автобусы и легковые автомобили (до 150 тыс. в год). Предприятие может осуществлять полный цикл производства легковых автомобилей, включающий штамповку, сварку, покраску, оборудование кузова и сборку автомобиля. «Запорожец» — марка советских и украинских легковых автомобилей. Последнюю модель в линейке — ЗАЗ-968М — перестали выпускать в 1994 году.

Конкретных сроков запуска производства Рогов называть не стал. По его словам, это будет зависеть от степени повреждений инфраструктуры в городе Запорожье к моменту его освобождения.

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