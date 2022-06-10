Новые власти Запорожья допустили возобновление производства «запорожцев»
Власти намерены восстановить работу Запорожского автомобилестроительного завода после освобождения города Запорожье из-под контроля Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Если говорить об автомобилестроении, то после освобождения Запорожья однозначно автомобилестроение — это та область, которая может быть перезапущена», — сказал он.
По его словам, на заводе планируют производить автомобили по типу «запорожца». Также предприятие может выпускать детали за счет штамповочного производства, заниматься литьем металла и производить изделия из пластмассы.
«Понятия «запорожец» уже нет давно, они не производятся свыше 20 лет. <...> Мы видим, как сейчас положительно воспринято жителями России возвращение понятия автомобилей «Москвич», которые на новых платформах, в новом дизайне <...> готовятся к выпуску. Аналогично — и в Запорожской области», — рассказал он.
Запорожский автомобилестроительный завод принадлежит украинской компании «УкрАвто». Он производит автобусы и легковые автомобили (до 150 тыс. в год). Предприятие может осуществлять полный цикл производства легковых автомобилей, включающий штамповку, сварку, покраску, оборудование кузова и сборку автомобиля.
«Запорожец» — марка советских и украинских легковых автомобилей. Последнюю модель в линейке — ЗАЗ-968М — перестали выпускать в 1994 году.
Конкретных сроков запуска производства Рогов называть не стал. По его словам, это будет зависеть от степени повреждений инфраструктуры в городе Запорожье к моменту его освобождения.
Большая часть территории Запорожской области контролируется российской стороной, в городах действует военная комендатура. В регионе ввели в оборот российский рубль, а в некоторых городах, в том числе в Мелитополе, начали вещать российские телеканалы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал перезапуск производства автомобилей «Москвич» на национализированном столичном заводе Renault. По его словам, в перспективе из этих машин планируют сделать электромобили. Московский завод Renault создан на базе бывшего ОАО «Москвич».
С конца февраля о своем уходе с российского рынка или приостановке производства в стране объявили многие зарубежные компании, в том числе автопроизводители. Рынок покинули Volkswagen, Mercedes-Benz, Škoda и другие.