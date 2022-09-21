Глава МАГАТЭ заявил о работе над созданием зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Рафаэль Гросси (Фото: Georges Schne / IMAGO / photonews.at / Global Look Press)

На полях 77-й генеральной ассамблеи ООН глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел ряд встреч, на которых стороны обсудили возможное создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи.

Гросси встретился с главами МИД России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой. Также он провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Было бы здорово достичь соглашения сегодня же, но, как вы понимаете, речь идет об очень сложных вопросах, рассмотрение которых требует несколько больше, чем одна встреча. Но мы уже работаем над очень конкретными аспектами, которые будут необходимы для создания зоны [безопасности]», — сказал он (цит. по ТАСС).

О возможности создания такой зоны безопасности Гросси говорил с оптимизмом. «Сам факт, что министры обеих стран участвуют в переговорах со мной, выслушивают наши идеи, является показателем, что у нас есть мощная база для этого (достижения договоренностей. — РБК)», — сказал он.

Также глава МАГАТЭ анонсировал поездку в ближайшее время в Киев, а затем в Россию.

При этом Гросси отметил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС ухудшилась. «После моего визита ситуация стала несколько лучше. Но потом проблемы снова появились», — сказал Гросси отметив, что «обстрелы станции возобновились».

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Обстрелы Запорожской АЭС продолжаются с лета. О последних обстрелах 21 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, после них нарушена работа системы охлаждения станции.

Обстрелы стали причиной визита миссии МАГАТЭ в сентябре. Эксперты делегации подтвердили, что здания станции получили повреждения в нескольких местах в результате обстрелов. В своем отчете эксперты заявили, что не увидели признаков распространения радиации, однако продолжающиеся обстрелы создают угрозу для ядерной безопасности.

На фоне обстрелов происходило отключение работавших блоков станции — сначала пятого, затем шестого. 11 сентября, после отключения последнего, была полностью остановлена работа станции. Вывод станции из работы осуществлялся украинским «Энергоатомом», который продолжает управлять станцией, несмотря на то что и АЭС, и город Энергодар находятся под контролем российских сил.