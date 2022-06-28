Посол заявил, что пророссийские силы вошли на территорию НПЗ Лисичанска
Силы ЛНР и российские войска зашли на территорию нефтеперерабатывающего завода «Линик» в Лисичанске, написал посол республики в России Родион Мирошник в Telegram.
«С восточной стороны союзные силы зашли и на территорию НПЗ «Линик» и продолжают выдавливать боевиков с территории предприятия», — сказал он.
По версии посла, 27 июня украинские силы вели огонь по Лисичанску из ремонтного цеха завода, стреляли из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня. «Последствия обстрела — множественные повреждения жилых домов, выбиты окна, которыми выходят на НПЗ», — заявил он.
Сейчас стрелковые бои идут в районе стадиона «Шахтёр», пророссийские силы продвинулись на запад, сообщил Мирошник. По его словам, с северной стороны Лисичанска возле сел Шепилово и Приволье союзные силы форсировали реку Северский Донец и закрепились на ее правой стороне. Там они оборудуют плацдармы для дальнейшего наступления на город.
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