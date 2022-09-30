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Временной столицей Запорожской области в составе России станет Мелитополь

Столицей Запорожской области после вхождения в состав России временно станет город Мелитополь, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Город Запорожье — областной центр региона, находится под контролем украинских сил.

«Запорожская область как субъект Российской Федерации будет именно областью. Функции столицы региона временно будет выполнять Мелитополь. Ключевое слово — временно, потому как столицей области после освобождения снова будет ее областной центр Запорожье», — сказал Рогов.

Референдум о вхождении в состав Российской Федерации прошел в подконтрольной российской армии части Запорожской области 23-27 сентября. Тогда же прошил подобные референдумы в Херсонской области, ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин уже подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. В феврале Москва признала независимость ДНР и ЛНР. 

Материал дополняется. 

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