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В Совфеде подготовят поправки в ТК о защите прав мобилизованных

В Совете федерации разрабатывают поправки в Трудовой кодекс, которые помогут сохранить трудовые гарантии мобилизованных граждан. Об этом в интервью ТАСС заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.

«Важно, чтобы человек, когда он уходит как мобилизованный и покидает свое рабочее место, сохранил за собой это место. Будем работать над внесением изменений в Трудовой кодекс, чтобы сохранить трудовые гарантии и обеспечить меры господдержки частично мобилизованным», — сказала Святенко.

В ближайшем времени законопроект будет внесен в Государственную думу. По словам сенатора, в Трудовом кодексе закрепят меры по государственной компенсации для граждан в случае потери рабочего места.

Что делать работодателю при мобилизации сотрудника
Экономика
Фото:Макс Ветров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Призванные на военную службу примут участие в боевых действиях на территории Украины. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву будут подлежать порядка 300 тыс. резервистов, которые служили или у которых есть военно-учетная специальность или боевой опыт.

По словам опрошенных РБК экспертов, во время мобилизации действует тот же порядок, как при призыве сотрудника на военную службу. «Согласно Трудовому кодексу, при мобилизации сотрудника работодатель обязан его полностью рассчитать, то есть выплатить зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск. При этом на период выполнения воинской обязанности за работником сохраняется его рабочее место», — рассказал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

При этом в Трудовом кодексе предусмотрен порядок увольнения сотрудника, призванного на военную службу по повестке из военкомата (п. 1 ч. 1 ст. 83). Будучи призванным, сотрудник получает денежное довольствие от государства сообразно занимаемой должности, условиям службы, военной специальности. А на его место может быть взят сотрудник по срочному трудовому договору, говорит руководитель практики частного права Amulex.ru Елена Проскурова.

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Однако в Трудовом кодексе нет отдельного положения на случай полной и частичной мобилизации. Однако существует документ «Методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях», утвержденный Генштабом вооруженных сил в 2017 году. Согласно ему, в таких случаях, как мобилизация, предприятие бронирует часть работников для осуществления бесперебойности работы. Но деталей, кого нужно бронировать, нет в открытом доступе, за ними нужно обращаться в комиссии по бронированию, которые действуют при муниципалитетах по месту нахождения организации.

Теги
Украина мобилизация Трудовой кодекс Совет Федерации законопроект
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