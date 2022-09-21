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Что делать работодателю при мобилизации сотрудника

В России объявлена частичная мобилизация, которая затронет 300 тыс. человек. РБК узнал у экспертов, каковы обязанности работодателей в этой ситуации и как призыв повлияет на рынок труда
Фото: Макс Ветров / РИА Новости
Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию в связи с военными действиями на территории Украины. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву будут подлежать порядка 300 тыс. резервистов, которые служили или у которых есть военно-учетная специальность или боевой опыт. РБК спросил у экспертов, как вести себя работодателям при мобилизации сотрудника.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Уволят ли мобилизованного

При частичной мобилизации действует тот же порядок, как при призыве работника на воинскую службу, утверждает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Согласно Трудовому кодексу, при мобилизации сотрудника работодатель обязан его полностью рассчитать, то есть выплатить зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск. При этом на период выполнения воинской обязанности за работником сохраняется его рабочее место», — рассказал эксперт.

Увольнение происходит по специальной статье п. 1 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса в связи с призывом в армию при условии, что есть повестка из военкомата, отметила руководитель практики частного права Amulex.ru Елена Проскурова. Также работнику должны выплатить выходное пособие в размере двухнедельного заработка, уточнил адвокат адвокатского бюро «Лебедева-Романова и партнеры» Тимур Харди. Далее, уже будучи мобилизованным, сотрудник получает денежное довольствие от государства сообразно занимаемой должности, условиям службы, военной специальности. А на его место может быть взят сотрудник по срочному трудовому договору, говорит Проскурова.

В Трудовом кодексе нет специальных норм о действиях работодателей в случае объявления мобилизации, полной или частичной, отмечает руководитель практики «Интеллектуальное право. Трудовые отношения и споры» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александра Акимова. Однако существует документ «Методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях», утвержденный Генштабом Вооруженных сил в 2017 году. «Согласно ему, в таких случаях, как мобилизация, предприятие бронирует часть работников для осуществления бесперебойности работы. Но деталей, кого нужно бронировать, нет в открытом доступе, за ними нужно обращаться в комиссии по бронированию, которые действуют при муниципалитетах по месту нахождения организации», — поясняет она.

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Какие обязанности возникают у работодателя

В ближайшее время Минтруд может выступить с рекомендациями дополнительного характера, допускает Харди. «Они могут касаться гарантий для лиц, призываемых на военную службу в порядке мобилизации. Граждан интересуют вопросы, сохранятся ли за ними рабочее место и должность, зарплата в прежнем объеме по возвращении с военной службы», — перечисляет эксперт. Кроме того, Минтруд может выпустить рекомендации, касающиеся приема на работу и оптимизации кадрового учета лиц, являющихся военнообязанными. Отдельные уточнения могут последовать и для предприятий оборонной промышленности, предполагает он.

РБК направил запрос в Минтруд.

Работодатель не отвечает за призыв работника — это работа военкомата, подчеркивает Сафонов. «Если работник уехал в другую страну и на его имя пришла повестка, то это не является зоной ответственности работодателя. Если человек не находится, то компанией в военкомат передается информация о его отсутствии», — констатирует он.

По общему правилу, работодатель обязан вручить повестку работнику под подпись не менее чем за три дня до даты назначенной явки, следует из постановления правительства. Неоповещение работника влечет административный штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб. Розыск граждан, не исполняющих воинскую обязанность, и их привод в военный комиссариат осуществляется органами внутренних дел.

Обязанность воинского учета у компаний существовала всегда, но на деле далеко не все компании им занимались, добавляет Акимова. «По закону все работодатели должны требовать военный билет при трудоустройстве, но многие из них закрывали глаза на его отсутствие. Сейчас работодателям придется собирать информацию о работниках, не предъявивших военных билет, у них самих», — отмечает юрист.

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Повлияет ли частичная мобилизация на рынок труда

По словам Сафонова, мобилизация 300 тыс. человек может существенно повлиять на рынок труда в России. «Это создаст условия, при которых возникнут проблемы с кадрами в некоторых отраслях. В результате рынок труда будет разворачиваться в сторону работника, в то время как сейчас перевес на стороне работодателя», — говорит эксперт.

Сказать, какие именно отрасли пострадают, довольно трудно, говорит Сафонов. «Скорее всего, в рамках мобилизационных мероприятий будет проведена оценка потребности в работниках с точки зрения выполнения гособоронзаказа и продовольственной безопасности. Предполагаю, что мобилизация прежде всего коснется людей, занятых в офисном управлении», — рассуждает эксперт.

300 тыс. человек — это 1% от всех мужчин в России в возрасте от 20 до 55 лет, указывает экономист Bloomberg по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. На середину 2022 года на предприятиях в России работали 29,7 млн мужчин, следует из данных Росстата.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Инна Деготькова Инна Деготькова
рынок труда мобилизация Минтруд Военная операция на Украине Трудовой кодекс
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