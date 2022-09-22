Кремль не счел нарушением выдачу повесток задержанным на протестах

Задержанным на акциях протеста могут вручать повестки, это законно, считают в Кремле. Как ранее рассказали правозащитники, повестки в военкомат получили некоторые участники протеста против частичной мобилизации

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Вручение повесток в военкомат задержанным на несогласованных акциях протеста против частичной мобилизации соответствует действующему законодательству, заявил журналистам представитель российского президента Дмитрий Песков.

«Она не противоречит закону, и поэтому нет никакого нарушения закона», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

О выдаче повесток задержанных протестующим рассказал, в частности, юрист Павел Чиков. Юрист отметил, что их выдавал представитель военкомата в московском ОВД Алтуфьево.

Несогласованные протесты против частичной мобилизации прошли накануне вечером, 21 сентября, в ряде регионов России. В МВД утверждали, что собралось «крайне незначительное число участников», чьи действия были пресечены, их доставили в отделы полиции «для разбирательства и привлечения к ответственности».

По состоянию на 00:55 мск в 38 российских городах задержали 1386 человек, сообщал проект «ОВД-Инфо» (признан иноагентом в России).

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Указ о частичной мобилизации подписал президент Владимир Путин, тот объявил об этом утром 21 сентября. Он назвал это решение «в полной мере адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна. Мобилизация нужна для защиты суверенитета и территориальной целостности России, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях», пояснил Путин. Он также обвинил Запад в желании расколоть Россию на враждующие регионы и «ядерном шантаже», предупредив, что у России есть схожее вооружение. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф», — подчеркнул президент.

После обращения Путина московская прокуратура предупредила об ответственности в случае организации и участия в несогласованных митингах, а также за распространение информации о таких мероприятиях. В ведомстве указали, что в интернете, в том числе в соцсетях, появились сообщения «с призывом к участию в публичных акциях в Москве и совершению иных противоправных деяний».