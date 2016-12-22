Израиль передал России данные о крушении Ил-20

Делегация израильских военных во главе с командующим ВВС Израиля Амикамом Норкиным прибыла в Москву на встречу с российскими военнослужащими и передала им данные об инциденте с Ил-20 у берегов Сирии. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

Военные предоставили результаты собственного расследования, в котором указали, что российский самолет был сбит «сирийским зенитным огнем». «Обе стороны подчеркнули важность интересов двух государств и дальнейшее внедрение системы устранения конфликтов», — указывается в сообщении израильских военных.

Ил-20 был сбит 17 сентября, погибли все 15 находившихся на борту самолета военных. В Минобороны России возложили ответственность за инцидент на Израиль, чьи ВВС в тот день наносили удар возле сирийского города Латакия. В Израиле обвиняют сирийских военных в крушении Ил-20. По данным израильтян, сирийцы открыли беспорядочный огонь из ПВО.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью 15 военных. Российский лидер назвал произошедшее «цепью трагических случайностей».