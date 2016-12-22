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Путин объяснил гибель Ил-20 в Сирии цепью случайных обстоятельств
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Путин объяснил гибель Ил-20 в Сирии цепью случайных обстоятельств
Война в Сирии, 16:26
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Путин объяснил гибель Ил-20 в Сирии цепью случайных обстоятельств
Президент заявил, что к гибели российского Ил-20 в Сирии привела цепь случайных трагических обстоятельств. Он призвал не сравнивать это событие с инцидентом на границе Сирии и Турции, где три года назад был сбит российский Су-24
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Владимир Путин, выступая на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявил, что гибель Ил-20 в Сирии была скорее случайной.

Он выразил соболезнования родным погибших военных. «Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда. Беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей», — заявил Путин. Трансляция пресс-конференции велась на телеканале «Россия 24».

При этом Путин призвал не сравнивать гибель Ил-20 в Сирии с инцидентом с Су-24, который был сбит турецким истребителем на севере Сирии в ноябре 2015 года. «Это все-таки другая ситуация. Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет», — отметил президент. «Здесь это скорее похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет», — подчеркнул Путин, добавив, что в этой ситуации необходимо «серьезно разобраться».

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Отношение России к ситуации изложено в заявлении Минобороны, которое «со мной полностью согласовано», добавил Путин. «Что касается ответных действий, то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирии, и это будут такие шаги, которые заметят все», — заключил президент.

Российский Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, был сбит сирийским комплексом ПВО С-200 вечером в понедельник, 17 сентября. Все находившиеся на борту погибли.

В Минобороны России утром во вторник заявили, что виновниками гибели Ил-20 являются израильские летчики, которые «подставили» российский самолет. Позднее министр обороны Сергей Шойгу на военной коллегии объяснил, что подразумевалось под этими словами. «Всем специалистам понятно, что под прикрытием нашего самолета Ил-20, предполагая, что в этом направлении сирийские системы ПВО действовать не будут, был нанесен удар», — сказал Шойгу (цитата по «Интерфаксу»).

Армия обороны Израиля (IDF) возложила ответственность за инцидент на режим сирийского президента Башара Асада. Сирийские батареи ПВО вели беспорядочный огонь и не удостоверились в том, что в небе не было российских самолетов, говорилось в сообщении IDF. При этом Тель-Авив указал на то, что во время ударов ВВС Израиля в районе проведения операции российских самолетов не было. Когда же сирийские ПВО выпустили ракеты по израильским самолетам, они уже находились в своем воздушном пространстве, добавили в IDF.

​Между Москвой и Тель-Авивом действует система предотвращения конфликтных ситуаций. Шойгу говорил, что Израиль предупредил о проведении операции «только за минуту». В IDF сказали лишь, что система работала.

Самолеты ВВС Израиля F-16 вечером в понедельник нанесли удар по объекту сирийских военных, где хранились комплексы для создания точного оружия, предназначенные для поставок в Ливан для проиранской группировки «Хезболла». Израиль считает, что поставку организовал Тегеран. Деятельность Ирана и «Хезболлы» Тель-Авив называет угрожающей безопасности страны. ВВС Израиля неоднократно наносили удары по связанным с Ираном объектам в Сирии.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Сирия , Израиль
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