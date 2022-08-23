Власти сообщили о новом возгорании боеприпасов в Белгородской области

Пожар начался на складе боеприпасов в селе Тимоново, где уже были взрывы 18 августа. По словам губернатора Гладкова, новое возгорание произошло из-за жары, горят необезвреженные боеприпасы

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Из-за жаркой погоды в районе села Тимоново Белгородской области, где ранее произошел пожар на складе боеприпасов, снова началось возгорание, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы. Пострадавших нет», — указал он.

Для обеспечения безопасностей жителей поселка временно эвакуируют: их разместят в санатории «Красная поляна» в том же Валуйском районе, где находится и Тимоново, либо они могут уехать к родственникам.

Склад боеприпасов вблизи Тимонова, которое находится примерно в 30 км от границы с Украиной, в первый раз загорелся 18 августа. Местные жители сообщали РБК, что в районе населенного пункта были слышны частые взрывы, виднелись дым и зарево. Жителей села вывезли в безопасное место. Пожар локализовали на следующий день, сообщалось о незначительных разрушениях.

Двумя днями ранее, 16 августа, в Крыму в районе поселка Азовское под Джанкоем сдетонировали боеприпасы; по версии Минобороны, это была диверсия. Взрывы прекратились только на следующий день.

В результате взрыва и пожара никто не погиб, два человека пострадали, но их жизни ничего не угрожало. Были повреждены линии электропередачи, электростанция, жилые дома и железная дорога. Из-за разрушения последней временно прекращалось движение поездов на данном участке, по нему проходят составы в Симферополь, Севастополь и Евпаторию. По факту взрыва и пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело.