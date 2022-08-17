В Крыму сообщили о прекращении взрывов на складе боеприпасов

Ущерб от взрывов на военном складе на севере Крыма еще не оценивали. В Минобороны России заявили, что это была диверсия

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Разрывы боеприпасов на военном складе под Джанкоем на севере Крыма прекратились, сообщила ТАСС глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.

«Да, все спокойно», — сказала она, отвечая на вопрос, прекратились ли взрывы.

По словам Федоренко, к оценке ущерба комиссии еще не приступили. «Еще штаб (совещание по ликвидации последствий ЧС. — РБК) не провели», — пояснила глава районной администрации.

Утром 16 августа на севере Крыма произошли взрывы и пожар на трансформаторной станции. В Минобороны России заявили, что на временном складе под Джанкоем сдетонировали боеприпасы. По информации ведомства, на складе устроили диверсию.

В результате взрывов пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Также были повреждены линии электропередачи, электростанция, железная дорога и жилые дома.

После случившегося на севере Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации. До этого он действовал только в поселке Новофедоровка. Там режим ЧС ввели 10 августа после взрывов на аэродроме Саки. В Минобороны России сообщили, что на аэродроме сдетонировали боеприпасы и «никакого огневого воздействия» по площадке не было.