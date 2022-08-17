Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 62,36 (-0,15) Инвестиции, 16 авг, 15:54
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 61,42 (+0,05) Инвестиции, 16 авг, 15:54
Покупатели назвали главные критерии выбора новостроек Недвижимость, 10:37
Отдача видеороликов переоценена. Как «Пятерочка» пришла к такому выводу Pro, 10:35
ВТБ предупредил о мошеннической схеме с мобильным приложением Технологии и медиа, 10:34
Как подростку получить опыт работы для успешной карьеры в будущем Партнерский проект, 10:33
В Крыму сообщили о прекращении взрывов на складе боеприпасов Политика, 10:28
Поставки в Россию бюджетных смартфонов упали более чем вдвое Технологии и медиа, 10:25
Серена Уильямс за час проиграла нанявшей Турсунова теннисистке Спорт, 10:20
В Росреестре зафиксировали рост числа ипотечных сделок в Москве Недвижимость, 10:18
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Главком ВСУ заявил о «напряженной, но контролируемой» ситуации на фронте Политика, 10:15
Жителям столичного региона пообещали ослабление жары в выходные Life, 10:12
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 10:10
Как избежать наказания за налоговые преступления — 4 способа Pro, 10:08
«Молдовагаз» попросил «Газпром» отсрочить аванс за август и сентябрь Бизнес, 09:55
В МИДе заявили о превращении Афганистана в «наркогосударство» при США Политика, 09:52
Военная операция на Украине ,  
0 

В Крыму сообщили о прекращении взрывов на складе боеприпасов

Ущерб от взрывов на военном складе на севере Крыма еще не оценивали. В Минобороны России заявили, что это была диверсия
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Разрывы боеприпасов на военном складе под Джанкоем на севере Крыма прекратились, сообщила ТАСС глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.

«Да, все спокойно», — сказала она, отвечая на вопрос, прекратились ли взрывы.

По словам Федоренко, к оценке ущерба комиссии еще не приступили. «Еще штаб (совещание по ликвидации последствий ЧС. — РБК) не провели», — пояснила глава районной администрации.

Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта
Политика

Утром 16 августа на севере Крыма произошли взрывы и пожар на трансформаторной станции. В Минобороны России заявили, что на временном складе под Джанкоем сдетонировали боеприпасы. По информации ведомства, на складе устроили диверсию.

В результате взрывов пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Также были повреждены линии электропередачи, электростанция, железная дорога и жилые дома.

После случившегося на севере Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации. До этого он действовал только в поселке Новофедоровка. Там режим ЧС ввели 10 августа после взрывов на аэродроме Саки. В Минобороны России сообщили, что на аэродроме сдетонировали боеприпасы и «никакого огневого воздействия» по площадке не было.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес
Инструкции
Pro
Фото: Jonathan Gallegos / Unsplash Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях
Инструкции
Pro
Почему в Европе нет таких ярких логотипов, как Сoca-Cola
Статьи
Pro
Фото: Francisco Seco / AP Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Не приходить с капучино и без резюме: правила удачного собеседования
Инструкции
Pro
Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ
Прогнозы
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России
Прогнозы

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Крым взрывы детонация боеприпасы
Материалы по теме
Власти Крыма заявили об «активизации агентуры» Киева после ЧП в Джанкое
Политика
Поезда в Крыму после взрыва возобновили движение по графику
Общество
На севере Крыма ввели режим ЧС после диверсии на складе боеприпасов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter