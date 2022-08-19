Пожар на складе боеприпасов в Белгородской области локализовали

Пожар на складе с боеприпасами в Белгородской области локализован, сообщил глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов, передает «РИА Новости».

«Разрушений в домовладениях серьезных нет. Есть единичные случаи повреждения оконных стекол от взрывной волны. В настоящий момент работают саперы», — сказал он.

Склад с боеприпасами в районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся вечером 18 августа, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отмечал, что местные власти отвезли жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние, пострадавших не было.

Село Тимоново находится на юго-востоке региона, недалеко от границы с Харьковской и Луганской областями Украины, где Россия ведет военные действия. Жители ближайших к Тимоново сел рассказали РБК, что на протяжении долгого времени слышали сильные звуки взрывов, видели зарево, дым и огонь.

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