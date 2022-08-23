Глава МИД Эстонии призвал граждан воздержаться от поездок в Россию

По словам Урмаса Рейнсалу, в отношении эстонцев в России возможны провокации на фоне усиления «антиэстонской риторики»

Гражданам Эстонии следует воздержаться от поездок в Россию из-за возможных «провокаций» против них, заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу, передает ERR.

Он объяснил свой вывод усилившейся в последние дни «агрессивной антиэстонской риторикой» со стороны российских властей и военными действиями на Украине.

Ранее власти Эстонии ограничили пересечение границы россиянами с выданными республикой ранее шенгенскими визами и призвали остальные страны ЕС поступить так же («Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас). Россияне также не смогут подавать документы на получение ВНЖ или учебной визы в Эстонии.

В МИД России слова премьер-министра о привилегии посещать Европу назвали «чушью на грани национализма». Такое же мнение выразил посол России в Эстонии Владимир Липаев.

ФСБ 22 августа заявила, что раскрыла убийство дочери российского философа Александра Дугина Дарьи, машина которой взорвалась в Подмосковье. По данным спецслужбы, преступление подготовили украинские спецслужбы, а исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк, которая, подорвав автомобиль Дугиной, выехала в Эстонию. Рейнсалу назвал это заявление ФСБ провокацией.