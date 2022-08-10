Посол в Эстонии счел националистическими слова Каллас о визах для россиян

Владимир Липаев (Фото: estonia.mid.ru)

Слова эстонского премьер-министра Каи Каллас о запрете выдачи россиянам туристических виз в страны Евросоюза являются националистическими, заявил российский посол в Эстонии Владимир Липаев в эфире телеканала «Россия 24».

«Надо сказать, что госпожа Каллас уже не первый раз делает подобные громкие заявления, она позиционирует себя как политик европейского масштаба, у нее большие амбиции на будущее, и она считает необходимым напоминать о себе время от времени вот такими декларациями», — сказал он.

Липаев отметил, что благодаря «антироссийской риторике» Каллас увеличила рейтинг своей партии в полтора раза в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в марте следующего года, в связи с чем можно ожидать, что «она продолжит такую линию». Дипломат счел призыв об отказе в выдаче виз россиянам нарушением международного права и отказом Эстонии от собственного законодательства.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 9 августа призвала власти стран Евросоюза прекратить выдавать визы российским туристам. «Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — написала она в Twitter. По ее словам, после начала военной операции на Украине Евросоюз закрыл авиасообщение с Россией, и это означает, что «бремя» по выдаче виз российским туристам в ЕС ложится на соседние страны — Финляндию, Эстонию и Латвию, так как россияне стали чаще ездить в другие страны ЕС транзитом через эти государства. Ее заявление вызвало критику со стороны российских властей, в том числе они утверждали, что ее слова носят националистический характер.

До этого Эстония решила выдавать туристические визы только россиянам, у которых в стране есть родственники, а также тем, кому нужно приехать в страну по «гуманитарным соображениям» или в медицинских целях. В июле Таллин запретил россиянам получать временный вид на жительство или визы в целях обучения в Эстонии.

Евросоюз в конце февраля приостановил упрощенный визовый режим с Россией, подразумевавший облегченную процедуру оформления документов для официальных лиц и предпринимателей. Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу в числе прочих политиков выступал за включение полного запрета на выдачу виз россиянам в следующий пакет санкций против России.

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В Еврокомиссии заявили, что визовый кодекс ЕС не дает возможности отказа в выдаче краткосрочных виз. В то же время страны — участницы Евросоюза могут самостоятельно «изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации», указала представитель ЕК Анита Хиппер.