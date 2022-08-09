МИД назвал слова Каллас о посещении Эстонии чушью на грани национализма

Официальный представитель МИДа ответила на слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая призвала прекратить выдавать шенгенские визы российским туристам. По ее мнению, посещение Европы — это привилегия, а не право человека

Кая Каллас (Фото: Paulius Peleckis / Getty Images)

Призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас прекратить выдавать въездные визы российским туристам является «чушью на грани национализма», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram.

«Вы удивлены, что высокое должностное лицо страны — члена ЕС может нести чушь на грани национализма? Это нормально. Она же не сама стала премьер-министром, а унаследовала должность династически, по праву рождения получив все по блату: место в партии, должность в правительстве», — написала Захарова.

После этого она напомнила цель участников ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) в 1975 году «облегчать более свободное передвижение и контакты» гражданам разных стран, а также заключенные по этому поводу обязательства между государствами в Вене в 1989 году и в Копенгагене в 1990-м.

Представитель МИД России указала, что право на свободу передвижения также прописано в международных правовых документах в области прав человека, в частности в Международном пакте о гражданских и политических правах. В данном документе, как пишет Захарова, объясняется, что любые ограничения на свободу передвижения должны быть предусмотрены законом с указанием конкретных условий и сроков ограничения прав, причем сроки должны быть «кратчайшими».

Захарова отметила, что ограничение на выезд за границу, введенное в связи с COVID-19, было строго необходимым для защиты населения и «недискриминационным».

«Наконец, в ситуациях вооруженного конфликта помимо норм прав человека действуют соответствующие положения международного гуманитарного права (право вооруженных конфликтов), а также документы мягкого права, например Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны (ООН), содержащие рамочную основу, которую стороны конфликта могут использовать в отношении свободы передвижения», — заключила представитель российского внешнеполитического ведомства.

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С предложением запретить выдачу виз россиянам Каллас выступила на фоне возросшей нагрузки на прибалтийские погранпункты на фоне закрытия авиасообщения ЕС с Россией и снятия карантинных ограничений. «Это значит, что пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя ложится на соседние с Россией страны: Финляндию, Эстонию, Латвию, которые являются единственными сухопутными точками въезда. Пора покончить с туризмом из России прямо сейчас», — заявила премьер-министр Эстонии, призвав прекратить выдачу туристических виз. «Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — заявила она.

Позже представитель Еврокомиссии Анита Хиппер указала, что визовый кодекс Евросоюза не предусматривает запрета на выдачу краткосрочных виз, в том числе гражданам России.