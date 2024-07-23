FT узнала, что Байден вряд ли успеет одобрить новую помощь Украине

Трамп связывает будущую помощь Украине с мирными переговорами с Россией, и эксперты прогнозируют, что конгресс не успеет одобрить выделение дополнительных денег Киеву до вероятного возвращения экс-президента в Белый дом

Джо Байден (Фото: Yves Herman / Reuters)

Администрация президента США Джо Байдена вряд ли сможет провести через конгресс законопроект о новом транше военной помощи Украине до вступления в должность следующего президента, — пишет Financial Times со ссылкой на источники и оценки насчет возможной победы республиканца Дональда Трампа.

«Нет никакого способа сделать отношения с Украиной трампоустойчивыми. — считает генеральный директор аналитического центра Center for a New American Security Ричард Фонтейн. — Вы можете ускорить определенные поставки <...> но суть в том, что если Трамп победит на выборах, он будет в состоянии контролировать поток военной помощи».

Одобрение предыдущего законопроекта о помощи Украине на $60,64 млрд забуксовало в конгрессе на полгода из-за сопротивления республиканцев, ее удалось согласовать только в конце апреля. Украинские войска за это время столкнулись со снарядным голодом, высокими потерями и рисками прорыва фронта. Сломить сопротивление республиканцев Белому дому удалось, только приватно объяснив их лидерам, что Украина вот-вот может лишиться последнего снаряда и потерпеть поражение.

Проведенный демократами законопроект будет действовать до начала 2025 года. В январе 2025-го пройдет инаугурация нового президента США, Байден отказался от гонки. Наиболее вероятным кандидатом на выдвижение от Демократической партии стала вице-президент Камала Харрис. Пока она немного отстает по популярности от Трампа — в среднем на 1,5% по итогам 11 опросов, но эксперты напоминают, что она еще не начала агитацию как основной кандидат и может вырваться вперед.

Трамп обещал связать объемы помощи Украине с итогами переговоров с Россией, его советники уточняли: Киев получит больше оружия, только если начнет диалог с Москвой: ей Вашингтон пригрозит усилить поставки, если встречного движения к мирному решению не она не продемонстрирует. Экс-президент отчитал республиканцев, одобривших выделение Киеву $60,64 млрд.

Российские власти требуют для начала мирных переговоров снятиь международные санкции, вывести украинские войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также хотят получить официальный отказа от претензий на эти регионы от Киева.

Украинские власти отказываются от этих условий и видят решение конфликта в возвращении границ на состояние 1991 года. Киев допускает, что представители России, в том числе президент Владимир Путин, будут приглашены на следующую мирную конференцию, организованную властями Украины. «Давайте честно, если мы хотим закончить войну, и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает», — сказал президент Владимир Зеленский.

13 июня на самите G7 в Италии Украина и США подписали соглашение о безопасности, оно включает в себя обязательство работать с конгрессом над будущим финансированием Киева, но там нет пункта об о отправке американских войск в республику.

«Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных «саммитах» участвовать не собираемся», — ответил президенту Украины российский МИД.