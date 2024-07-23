 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

FT узнала, что Байден вряд ли успеет одобрить новую помощь Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы президента США
Трамп связывает будущую помощь Украине с мирными переговорами с Россией, и эксперты прогнозируют, что конгресс не успеет одобрить выделение дополнительных денег Киеву до вероятного возвращения экс-президента в Белый дом
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Yves Herman / Reuters)

Администрация президента США Джо Байдена вряд ли сможет провести через конгресс законопроект о новом транше военной помощи Украине до вступления в должность следующего президента, — пишет Financial Times со ссылкой на источники и оценки насчет возможной победы республиканца Дональда Трампа.

«Нет никакого способа сделать отношения с Украиной трампоустойчивыми. — считает генеральный директор аналитического центра Center for a New American Security Ричард Фонтейн. — Вы можете ускорить определенные поставки <...> но суть в том, что если Трамп победит на выборах, он будет в состоянии контролировать поток военной помощи».

Одобрение предыдущего законопроекта о помощи Украине на $60,64 млрд забуксовало в конгрессе на полгода из-за сопротивления республиканцев, ее удалось согласовать только в конце апреля. Украинские войска за это время столкнулись со снарядным голодом, высокими потерями и рисками прорыва фронта. Сломить сопротивление республиканцев Белому дому удалось, только приватно объяснив их лидерам, что Украина вот-вот может лишиться последнего снаряда и потерпеть поражение.

Проведенный демократами законопроект будет действовать до начала 2025 года. В январе 2025-го пройдет инаугурация нового президента США, Байден отказался от гонки. Наиболее вероятным кандидатом на выдвижение от Демократической партии стала вице-президент Камала Харрис. Пока она немного отстает по популярности от Трампа — в среднем на 1,5% по итогам 11 опросов, но эксперты напоминают, что она еще не начала агитацию как основной кандидат и может вырваться вперед.

Зеленский допустил мирные переговоры с Путиным
Политика
Владимир Зеленский

Трамп обещал связать объемы помощи Украине с итогами переговоров с Россией, его советники уточняли: Киев получит больше оружия, только если начнет диалог с Москвой: ей Вашингтон пригрозит усилить поставки, если встречного движения к мирному решению не она не продемонстрирует. Экс-президент отчитал республиканцев, одобривших выделение Киеву $60,64 млрд.

Российские власти требуют для начала мирных переговоров снятиь международные санкции, вывести украинские войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также хотят получить официальный отказа от претензий на эти регионы от Киева. 

Украинские власти отказываются от этих условий и видят решение конфликта в возвращении границ на состояние 1991 года. Киев допускает, что представители России, в том числе президент Владимир Путин, будут приглашены на следующую мирную конференцию, организованную властями Украины. «Давайте честно, если мы хотим закончить войну, и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает», — сказал президент Владимир Зеленский.

13 июня на самите G7 в Италии Украина и США подписали соглашение о безопасности, оно включает в себя обязательство работать с конгрессом над будущим финансированием Киева, но там нет пункта об о отправке американских войск в республику.

 «Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных «саммитах» участвовать не собираемся», — ответил президенту Украины российский МИД.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Джо Байден Украина США Дональд Трамп военная помощь
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

20 октября 1964 года
Материалы по теме
NBC узнал о подготовке Байденом обращения к нации
Политика
FT узнала о создании в Германии кризисной группы на случай победы Трампа
Политика
Премьер Грузии предрек скорое окончание конфликта на Украине из-за Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28) Инвестиции, 22 июл, 17:25 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:25
Как показать рекламу тем, кто купит ваш продукт, — работаем с данными Pro, 13:58
FT узнала, что Байден вряд ли успеет одобрить новую помощь Украине Политика, 13:54
ПСБ — об исследовании сберегательно-инвестиционной активности населения РБК Events, 13:53
Нурмагомедов обошел Емельяненко в рейтинге ESPN лучших бойцов XXI века Спорт, 13:36
Дума приняла закон о наказании за пропаганду наркотиков в книгах и кино Политика, 13:35
МОК лишил признания федерацию бокса под руководством Умара Кремлева Спорт, 13:32
Песков назвал песни Shaman попадающими «в яблочко» Политика, 13:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Украина заявила о желании вернуть уехавших в Молдавию уклонистов Политика, 13:31
5 кейсов: как предприниматели разрушают свои проекты Pro, 13:29
Захарова заявила об ответе на передачу Киеву доходов от активов России Политика, 13:25
Криптовалюта Solana обновила максимум с мая Крипто, 13:18
В СК по Запорожью раскрыли, где живут заказчики терактов в регионе Политика, 13:16
На Украине в 3 раза выросла доля согласных на потерю территорий ради мира Политика, 13:12
Российская армия заняла Ивано-Дарьевку в ДНР Политика, 13:10