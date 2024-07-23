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Выборы президента США ,  
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Харрис заручилась достаточной поддержкой демократов для выдвижения

Харрис заручилась достаточной поддержкой демократов для официального выдвижения
Сюжет
Выборы президента США
Вице-президент пока не является официальным кандидатом в президенты от демократов, но ей выразили поддержку значительное число делегатов, которые будут принимать решение, а также сам Байден
Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Erin Schaff / Pool / Reuters)

Вице-президент США Камала Харрис получила достаточную поддержку среди демократов-делегатов, которые будут голосовать за выдвижение кандидатуры на пост президента от партии, следует из подсчетов CNN и Associated Press (AP).

Агентство приводит данные, согласно которым поддержку Харрис выразили по меньшей мере 2579 делегатов, а для одобрения ее кандидатуры в первом туре нужны голоса 1976 однопартийцев. CNN не приводит точное число делегатов, но указывает, что их значительно больше, чем 1976. Свои подсчеты телеканал сделал на основании публичных заявлений о поддержке Харрис, своих репортажах и беседах с делегатами.

Председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон сообщил, что демократы выберут своего кандидата в президенты в ходе онлайн-голосования до 7 августа, точная дата еще не назначена.

Официальным кандидатом от Республиканской партии уже является Дональд Трамп в паре с претендентом на пост вице-президента Джей Ди Вэнсом.

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Камала Харрис

Харрис стала потенциальным кандидатом в президенты после того, как из предвыборной гонки выбыл действующий глава государства Джо Байден. Предпосылками к этому были неудачные дебаты с Трампом, покушение на последнего, а также вопросы по поводу здоровья Байдена. 17 июля стало известно, что он заразился коронавирусом, президенту пришлось самоизолироваться.

Объявляя об отказе от участия в выборах, Байден выразил поддержку кандидатуре своего вице-президента. Харрис подтвердила, что намерена баллотироваться. Трамп говорил, что ему будет легче победить Харрис, чем Байдена.

22 июля прошла встреча вице-президента с предвыборным штабом. Байдена на ней не было, но он позвонил Харрис во время мероприятия. Это произошло на фоне обсуждения того, жив ли президент, который не появлялся на публике. Белый дом анонсировал, что к работе Байден вернется 23 июля.

Теги
Персоны
Камала Харрис Джо Байден Демократическая партия выборы президента США
Камала Харрис фото

Камала Харрис

20 октября 1964 года
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