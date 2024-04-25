WP узнала о тайных переговорах Байдена по Украине с республиканцами

Закон об оружии для Украины удалось принять благодаря особому плану, который составили Байден и другие лидеры конгресса. Они осторожно убедили лидера республиканцев, что помочь Киеву важнее, чем сохранить должность, выяснила WP

Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Законопроект об американской помощи Украине на $61 млрд преодолел сопротивление республиканцев в конгрессе благодаря специально разработанному плану президента Джо Байдена и его сторонников, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Реализация задумки началась в конце февраля, когда Байден пригласил лидеров демократов и республиканцев из обеих уровней конгресса в Овальный кабинет, в том числе спикера палаты представителей Майка Джонсона. Именно палата представителей мешала согласованию помощи Украине. Заявленной темой встречи было недопущение шатдауна — согласование бюджета, чтобы правительство США продолжило работу. Однако настоящей целью было давление на Джонсона.

Перед Джонсоном и остальными выступили глава ЦРУ Уильям Бернс и советник президента Джейк Салливан, который в мрачных оттенках рассказали, что Украина проиграет без немедленной поддержки. Джонсону назвали срок, в который у ВСУ полностью закончатся снаряды, подробно описав, как у Киева не будет ни одного артиллерийского снаряда или ракеты-перехватчика для ПВО. Лидеры демократов и даже лидер республиканцев в сенате Митч Макконнел признали историческую важность момента. Затем Байден отвел Джонсона в сторону для разговора один на один.

Лидеры демократов и лидер республиканцев в сенате, которые работали вместе десятилетиями, подозревали, что Джонсон, несмотря на публичные заявления, хотел найти способ поддержать Украину.

Байден поручил подчиненным объяснять Джонсону при любой возможности, какое влияние на Европу окажет поражение Украины, а также что это будет значить для «амбиций России», рассказал источник WP. Кроме того, президент посоветовал помощникам не критиковать Джонсона, а делать акцент на исторической значимости момента.

Встреча в феврале была одной из главных, но не единственной. Байден организовывал и другие собрания лидеров конгресса для переубеждения Джонсона, например 17 января. Салливан и глава нацразведки Аврил Хейнс подчеркнули срочность и важность поддержки Украины. При беседах с Джонсоном впоследствии у чиновников Белого дома складывалось впечатление, что тот близок к нужному решению.

Постепенно он убедился в необходимости этого решения, даже несмотря на необходимость сотрудничества с демократами — политическими противниками — и риск быть отстраненным с поста спикера группой недовольных республиканцев. «Послушайте, история судит нас за то, что мы делаем. Сейчас наступило критическое время, критическое время на мировой арене», — говорил он в середине апреля.

В последние недели Джонсон работал над привлечением к законопроекту о помощи Украине нужного числа конгрессменов. Например, он, чтобы добиться нужной поддержки, разделил пакеты помощи Украине и Израилю (некоторые демократы были против помощи Тель-Авиву).

Конгресс принял законопроект в начале этой недели, Байден подписал его 25 апреля.

Россия критикует западную помощь Киеву. «Ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная. Но мы по-прежнему не устаем повторять, что все вот эти новые и новые партии оружия, которые уже наверняка готовы <…>, они не изменят динамику на фронте», — указывает представитель президента России Дмитрий Песков.