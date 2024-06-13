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Военная операция на Украине ,  
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США и Украина подпишут соглашение о безопасности на саммите G7 в Италии

Сюжет
Военная операция на Украине
Соглашение будет включать в себя обязательство работать с конгрессом над будущим финансированием Киева, но не будет содержать обязательств по отправке американских войск на Украину, пояснил Салливан

США и Украина в четверг, 13 июня, подпишут соглашение о безопасности на саммите G7 в Италии, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит Reuters.

По его словам, соглашение даст понять, что поддержка Вашингтона будет продолжаться долгое время, «особенно в сфере обороны и безопасности».

«Подписывая этот документ, мы посылаем России сигнал о нашей решимости», — отметил Салливан в самолете по пути в Италию, добавив, что, если Владимир Путин сомневается в долгосрочности поддержки Киева, то «он ошибается».

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Представитель Белого дома уточнил, что 15 стран подписали с Украиной соглашения о безопасности, которые укрепят ее «способность оборонительного сдерживания». Речь идет, в частности, о Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Финляндии, Италии, Испании, Бельгии и др. Соглашение между Соединенными Штатами и Украиной будет включать в себя обязательство работать с конгрессом над будущим финансированием Киева, но не будет содержать обязательств по отправке американских войск в страну, пояснил он.

Американский президент Джо Байден встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите, сообщил Белый дом.

В апреле Зеленский анонсировал заключение с США «самого сильного соглашения» о безопасности из всех подписанных. В нем будут зафиксированы условия военной и финансовой поддержки Украины на десять лет, уточнил украинский лидер.

Газета Die Welt в мае писала, что послы ЕС согласовали «конфиденциальный» документ с описанием гарантий безопасности для Киева. Так, Евросоюз обещает Украине консультации в течение суток после начала агрессии против нее, поставки оружия, помощь в обучении солдат, разминировании и борьбе с гибридными атаками. При этом отправка войск исключена, отмечало издание.

Путин говорил, что Киев имеет право на получение гарантий и что Москва не против обсуждения этого вопроса, но при условии обеспечения ее безопасности.

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Персоны
Елена Чернышова
гарантии безопасности соглашение Украина США
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