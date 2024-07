Поимка преступников с поличным, признания или неопровержимые доказательства могли бы помочь быстро завершить расследование, но в деле этого нет, сообщил Берлин. Москва считает причастными к взрыву США

Фото: Stefan Sauer / DPA / ТАСС

Немецкие следователи рассматривают все версии происходящего, в том числе о яхте «Андромеда» и ее украинском экипаже, следует из ответа правительства Германии на запрос крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Содержание 27-страничного документа пересказывают «Известия».

Всего депутаты задали 100 вопросов, власти предоставили ответы почти на каждый, за исключением тех, что касаются информации, пока не подлежащей раскрытию.

«Быстрый успех расследования возможен, если преступники пойманы с поличным, найдены надежные и заслуживающие доверия признания в совершении преступления или иным образом могут быть обнаружены неопровержимые доказательства. Здесь этого не хватает», — пояснило правительство.

Генпрокуратура Германии не считает нужным объявлять о вознаграждении за сведения, которые помогут расследованию, сказано в отчете. В Берлине не исключают и причастности России к подрывам — чтобы переложить вину на США или Украину.

Взрывы на подводных газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в экономических зонах Швеции и Дании в ночь на 26 сентября 2022 года.

The New York Times, Die Zeit, The Washington Post (WP) и другие западные издания сообщали о действиях «проукраинской группировки», которая арендовала яхту «Андромеда», загрузила на нее взрывчатку в немецком порту и затем вышла к месту взрывов. На борту находились шесть человек — пять мужчин и женщина.

Центральную роль в атаках на газопроводы системы «Северный поток» играл полковник, бывший командир одной из частей cил специальных операций Украины Роман Червинский, сообщала WP. По информации нидерландской разведки, диверсией на «Северных потоках» должен был руководить главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный, уточняла Die Zeit.

Власти Украины отвергают обвинения. «Я президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил», — сказал президент Владимир Зеленский. В Главном разведуправлении Украины также заявили о своей непричастности.

Российский президент Владимир Путин возлагает вину на произошедшее на «англосаксов» и назвал «чушью» версию о причастности «неких украинцев». «Не мы взорвали «Северный поток-1» и частично «Северный поток-2» — это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал», — полагает он. В Кремле выразили уверенность, что подрывы трубопроводов могли бы стать поводом для войны. «Представляете, это же объект критической инфраструктуры, и его взрывают, и они все молчат. И они думают, что это правильно, что это правда. Но это неправильно», — добавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.