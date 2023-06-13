ЦРУ предостерегло Киев от подрыва «Северных потоков»
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предостерегало Украину от подрыва «Северных потоков» в июне прошлого года, за три месяца до взрывов на газопроводах. Предупреждение последовало после того, как американская разведка получила «тревожное сообщение» от службы военной разведки Нидерландов (MIVD) о планах Киева атаковать трубопроводы, следует из совместного расследования нидерландских NOS и Nieuwsuur и немецких Die Zeit и ARD.
В июне от планов подорвать «Северные потоки» отказались, но в сентябре трубопроводы все-таки были взорваны по примерно такому же сценарию, о котором сообщила нидерландская разведка, сообщает NOS. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, а также, вероятно, премьер-министр Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хукстра были проинформированы о данных MIVD, сообщили источники.
По информации нидерландской разведки, диверсией на «Северных потоках» должен был руководить главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный. Предполагалось, что ее устроит с судна «небольшая группа водолазов». Президент Украины Владимир Зеленский о планах ничего не знал. Украинский лидер на прошлой неделе исключал, что его страна стояла за взрывами на газопроводах. «Я президент, и я отдаю приказы соответственно», — говорил он. «Украина ничего подобного не делала. Я бы никогда так не поступил», — подчеркивал Зеленский.
О наличии у США разведывательных данных по поводу планов Украины подорвать газопроводы на прошлой неделе писала газетаThe Washington Post. По данным издания, администрация президента Джо Байдена еще за три месяца до атаки знала о том, что Украина планировала «тайную атаку» с помощью небольшой группы водолазов, которые подчинялись непосредственно главнокомандующему украинскими войсками. Детали, о которых ранее не сообщалось, были получены европейской разведывательной службой и переданы ЦРУ в июне 2022 года, сообщала WP.
Этой разведслужбой была MIVD, отмечает NOS. Атака планировалась сразу после учений НАТО в Балтийском море, которые завершились 17 июня, уточняет портал. ЦРУ связалось с Украиной, а MIVD проинформировала немецких коллег.
Как отмечает NOS, неясно, отказался ли Киев от первоначального намерения из-за предостережения США или по какой-то другой причине. Однако, по словам источника, план был приостановлен после июня и ЦРУ не предполагало, что диверсия совершится.
В Госдепартаменте заявили, что не комментируют сообщения о просьбе США не атаковать газопроводы.
Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года: на двух трубах СП-1 и одной трубе СП-2 обнаружили утечки. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов «было выгодно». США и Великобритания свою причастность к этому опровергали.
О возможном участии в подрыве «проукраинской группировки» в марте писали наиболее влиятельные западные издания, среди них The New York Times, Die Zeit и Washington Post. Немецкая газета утверждала, что в операции использовалось судно, арендованное компанией из Польши, а NYT писала, что группировка заложила взрывчатку с помощью опытных водолазов. Президент Украины причастность Киева к взрывам отвергал. По его словам, такие материалы «играют на руку России».
Путин заявлял, что информация о причастности украинских активистов к взрывам — это «полная чушь». По его словам, взрыв такой мощности и на такой глубине могли устроить только «специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями».