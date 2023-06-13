ЦРУ предостерегло Киев от подрыва «Северных потоков»

ЦРУ предостерегало Украину от подрыва «Северных потоков» в июне прошлого года, за три месяца до взрывов на газопроводах, в итоге от планов отказались, но в сентябре трубопроводы все-таки были взорваны, сообщает NOS

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предостерегало Украину от подрыва «Северных потоков» в июне прошлого года, за три месяца до взрывов на газопроводах. Предупреждение последовало после того, как американская разведка получила «тревожное сообщение» от службы военной разведки Нидерландов (MIVD) о планах Киева атаковать трубопроводы, следует из совместного расследования нидерландских NOS и Nieuwsuur и немецких Die Zeit и ARD.

В июне от планов подорвать «Северные потоки» отказались, но в сентябре трубопроводы все-таки были взорваны по примерно такому же сценарию, о котором сообщила нидерландская разведка, сообщает NOS. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, а также, вероятно, премьер-министр Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хукстра были проинформированы о данных MIVD, сообщили источники.

По информации нидерландской разведки, диверсией на «Северных потоках» должен был руководить главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный. Предполагалось, что ее устроит с судна «небольшая группа водолазов». Президент Украины Владимир Зеленский о планах ничего не знал. Украинский лидер на прошлой неделе исключал, что его страна стояла за взрывами на газопроводах. «Я президент, и я отдаю приказы соответственно», — говорил он. «Украина ничего подобного не делала. Я бы никогда так не поступил», — подчеркивал Зеленский.

О наличии у США разведывательных данных по поводу планов Украины подорвать газопроводы на прошлой неделе писала газетаThe Washington Post. По данным издания, администрация президента Джо Байдена еще за три месяца до атаки знала о том, что Украина планировала «тайную атаку» с помощью небольшой группы водолазов, которые подчинялись непосредственно главнокомандующему украинскими войсками. Детали, о которых ранее не сообщалось, были получены европейской разведывательной службой и переданы ЦРУ в июне 2022 года, сообщала WP.

Этой разведслужбой была MIVD, отмечает NOS. Атака планировалась сразу после учений НАТО в Балтийском море, которые завершились 17 июня, уточняет портал. ЦРУ связалось с Украиной, а MIVD проинформировала немецких коллег.

Как отмечает NOS, неясно, отказался ли Киев от первоначального намерения из-за предостережения США или по какой-то другой причине. Однако, по словам источника, план был приостановлен после июня и ЦРУ не предполагало, что диверсия совершится.

В Госдепартаменте заявили, что не комментируют сообщения о просьбе США не атаковать газопроводы.