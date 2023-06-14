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Украинская разведка отвергла причастность к атаке на «Северные потоки»

WSJ: украинская разведка отвергла причастность Киева о взрывам на «Северных потоках»
13 июня несколько западных изданий опубликовали расследование, согласно которому ЦРУ предостерегало Киев от подрыва «Северных потоков» за несколько месяцев до инцидента. ГУР Украины причастность Киева ко взрывам опровергло
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии для The Wall Street Journal опроверг причастность Киева к атаке на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».

Ранее 13 июня нидерландские NOS и Nieuwsuur и немецкие Die Zeit и ARD опубликовали совместное расследование, согласно которому ЦРУ предостерегало Украину от подрыва «Северных потоков» в июне прошлого года, за три месяца до взрывов на газопроводах. Предупреждение последовало после того, как американская разведка получила «тревожное сообщение» от службы военной разведки Нидерландов (MIVD).

В июне Киев отказался от планов подорвать «Северные потоки», но в сентябре трубопроводы все-таки были взорваны по примерно такому же сценарию, о котором сообщила нидерландская разведка. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, а также, вероятно, премьер-министр Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хукстра были проинформированы о данных MIVD, утверждали источники NOS.

По информации нидерландской разведки, диверсией на «Северных потоках» должен был руководить главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный. Предполагалось, что ее устроит с судна «небольшая группа водолазов». При этом президент Украины Владимир Зеленский о планах не знал, говорится в публикации.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года: на двух трубах СП-1 и одной трубе СП-2 обнаружили утечки. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов «было выгодно». США и Великобритания свою причастность к этому опровергали.

Расследованием подрыва газопроводов занимаются Германия, Швеция и Дания, в международных водах которых произошли взрывы. МИД заявлял, что Москву «не подпускают» к расследованию.

О наличии у США разведывательных данных по поводу планов Украины подорвать газопроводы на прошлой неделе сообщала газета The Washington Post. По данным издания, администрация президента Джо Байдена еще за три месяца до атаки знала о том, что Украина планировала «тайную атаку» с помощью небольшой группы водолазов, которые подчинялись непосредственно главнокомандующему украинскими войсками. Детали, о которых ранее не сообщалось, были получены европейской разведывательной службой и переданы ЦРУ в июне 2022 года, сообщала WP.

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О возможном участии в подрыве «проукраинской группировки» в марте писали наиболее влиятельные западные издания, среди них The New York Times, Die Zeit и Washington Post. Немецкая газета утверждала, что в операции использовалось судно, арендованное компанией из Польши, а NYT писала, что группировка заложила взрывчатку с помощью опытных водолазов. Зеленский причастность Киева к взрывам отвергал. По его словам, такие материалы «играют на руку России».

Президент России Владимир Путин также говорил, что информация о причастности украинских активистов к взрывам — «полная чушь». По его словам, взрыв такой мощности и на такой глубине могли устроить только «специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями».

Украинская разведка отвергла причастность к атаке на «Северные потоки»
Украинская разведка отвергла причастность к атаке на «Северные потоки»

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Илья Пламенев Илья Пламенев
разведка Военная операция на Украине США ЦРУ Северный поток
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