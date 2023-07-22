В США анонсировали обучение летчиков Украины на F-16 в «ближайшие недели»

Обучение украинских пилотов управлению американских истребителей F-16 начнется в ближайшие недели, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в рамках Аспенского форума по безопасности.

Он отметил, что не готов назвать точную дату, но сказал, что это «вопрос нескольких недель, а не месяцев». По его словам, США сотрудничают с европейскими партнерами, чтобы определить локации проведения подготовки летчиков из Украины и точные сроки их обучения.

При этом Салливан отметил, что лица в администрации президента Джо Байдена, которые принимают решения по нацбезопасности, имеют отличное от украинского мнение в «представлении о том, что F-16 будут играть решающую роль в контрнаступлении», которое началось в начале лета.

21 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина может получить истребители F-16 до конца 2023 года. При этом он отметил, что истребители не изменят ход боевых действий. По его мнению, Киеву нужны «артиллерия, боеприпасы, ПВО и броня — танки», что США предоставили «с беспрецедентной скоростью».

На данный момент, как уточнял министр обороны Украины Алексей Резников в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, прошедшего 11-12 июля, меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов вождению F-16 подписали 11 стран: Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания. На территории этих государств военных Украины обучают пилотированию истребителей.

Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что передача Украине F-16 будет рассматриваться Москвой «как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», так как эти самолеты могут нести ядерное оружие.