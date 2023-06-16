Путин не исключил удары по F-16 за пределами Украины

Владимир Путин: России нужно будет подумать, как и где наносить удары по F-16 ВСУ

Если истребители в случае поставок Киеву будут располагаться на авиабазах за границей Украины и использоваться в боевых действиях, Москва подумает над тем, как и где их поражать, пояснил президент

Истребитель F-16 (Фото: Annabelle Chih / Getty Images)

Если поставляемые Киеву истребители F-16 будут располагаться на авиабазах за границей Украины и использоваться в боевых действиях, Москва должна подумать над тем, как и где их поражать, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

«Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот вооруженный конфликт», — сказал он.

На Украине горят танки Leopard, это же ждет и истребители F-16, добавил глава государства.

«НАТО, конечно, втягивается в конфликт на Украине. Поставки идут военной техники, тяжелой техники. Сейчас рассматривается вариант поставки самолетов», — отметил он. «Танки горят, так же будут гореть и F-16. Сомнений нет», — предупредил Путин.

Ранее президент уже заявлял, что отправленная на Украину западная бронетехника «прекрасно горит».«Прекрасно горят, как мы и предполагали, и Bradley, и Leopard. Причем — не знаю, видели, наверное, — там боекомплекты внутри танков срабатывают, все разлетается в разные стороны», — говорил он на встрече с военкорами. Первые Leopard Киев получил в марте.

Киев добивается от Запада поставок боевой авиации. Украинским военным требуется 48 истребителей F-16, чтобы отвоевать территории, заявляло Минобороны страны. США должны согласовать передачу Украине F-16 другими странами. Некоторые из них уже выразили готовность направить Киеву «мощное количество» истребителей, отмечал украинский лидер Владимир Зеленский. В мае Великобритания и Нидерланды решили создать международную коалицию для поставок самолетов. Помимо того была сформирована коалиция по обучению украинских пилотов управлению истребителями под руководством Дании и Нидерландов.

9 мая Путин утверждал, что против России снова развязана война, но она способна обеспечить свою безопасность. Россия при неминуемой агрессии оставляет за собой право защищаться всеми имеющимися средствами, предупреждали в МИДе. Об этом же до этого говорил и президент.