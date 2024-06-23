Юрий Чайка назвал атаки в Дагестане попыткой расшатать ситуацию
Нападение на православные храмы и синагоги в Дагестане являются попыткой расшатать ситуацию в регионе и на Северном Кавказе, заявил полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка.
«Этот бесчеловечный акт в очередной раз подтвердил: для тех, кто пытается расшатать ситуацию в регионе и на Северном Кавказе в целом, нет ничего святого», — написал он в телеграм-канале.
Чайка отметил, что такие люди «пойдут на все, чтобы дестабилизировать межнациональный и межконфессиональный мир на нашей земле».
Он призвал жителей сохранять спокойствие. В регионе создан оперативный штаб.
Вечером 23 июня, около 19:00 мск, боевики напали на храм и синагогу в Дербенте, а также на храм, синагогу и пост ДПС в Махачкале. В муфтияте Дагестана сообщили, что при атаках были убиты семь сотрудников полиции и два мирных жителя, еще 25 человек пострадали.
Среди убитых в Дербенте — пожилой священник Николай Котельников. Синагога и церковь в городе сожжены. В Махачкале, как сообщил глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев, убит охранник церкви. Внутри церкви забаррикадировались прихожане.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил о введении в Дагестане режима контртеррористической операции (КТО).
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