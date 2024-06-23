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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Юрий Чайка назвал атаки в Дагестане попыткой расшатать ситуацию

Полпред в СКФО Чайка: атаки в Дагестане — попытка расшатать ситуацию в регионе
Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Юрий Чайка
Юрий Чайка (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Нападение на православные храмы и синагоги в Дагестане являются попыткой расшатать ситуацию в регионе и на Северном Кавказе, заявил полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка.

«Этот бесчеловечный акт в очередной раз подтвердил: для тех, кто пытается расшатать ситуацию в регионе и на Северном Кавказе в целом, нет ничего святого», — написал он в телеграм-канале.

Чайка отметил, что такие люди «пойдут на все, чтобы дестабилизировать межнациональный и межконфессиональный мир на нашей земле».

Он призвал жителей сохранять спокойствие. В регионе создан оперативный штаб.

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Вечером 23 июня, около 19:00 мск, боевики напали на храм и синагогу в Дербенте, а также на храм, синагогу и пост ДПС в Махачкале. В муфтияте Дагестана сообщили, что при атаках были убиты семь сотрудников полиции и два мирных жителя, еще 25 человек пострадали.

Среди убитых в Дербенте — пожилой священник Николай Котельников. Синагога и церковь в городе сожжены. В Махачкале, как сообщил глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев, убит охранник церкви. Внутри церкви забаррикадировались прихожане.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил о введении в Дагестане режима контртеррористической операции (КТО).

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Теги
Дагестан Северный Кавказ Махачкала Дербент Юрий Чайка

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