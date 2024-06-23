В РПЦ рассказали об убитом в Дербенте священнике

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Николай Котельников (Фото: Махачкалинская епархия РПЦ)

В Дербенте был убит протоиерей Николай Котельников, который служил более 40 лет, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Из Махачкалы и Дербента поступают тяжелые новости. <...> Зверским образом убит пожилой священник Русской православной церкви — протоиерей Николай Котельников, служивший у алтаря Божия более 40 лет», — написал он в телеграм-канале.

По данным сервиса prihod.ru, Котельников был настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте.

Глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев ранее сообщил, что «отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло». По словам Хадулаева, священнику было 66 лет, он «очень болел». Он также сообщил о гибели охранника церкви.

«Общество и государство должны сделать все, чтобы подобные террористические вылазки (какими бы мотивами нападавшие ни руководствовались) были исключены», — отметил Легойда. Он подчеркнул, что храмы и молитвенные места любой религии должны быть «пространством, где царит мир, где люди могут в тишине и покое обращаться к Богу».

По словам представителя РПЦ, патриарх Кирилл «молится об упокоении» Котельникова и других погибших.

Как сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале нападениям подверглись два православных храма, синагога и пост ДПС. Помимо священника РПЦ погибли сотрудники полиции.

Двое боевиков, напавших на церковь и синагогу в Дербенте, убиты.

Управление МВД по Дагестану сообщило, что в результате стрельбы в двух городах республики убиты были шесть силовиков, 12 ранены. Синагога и церковь в Дербенте сожжены.

Следственный комитет возбудил дело по статье о террористическом акте.