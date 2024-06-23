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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Полиция Дагестана опровергла данные о заложниках в церкви в Махачкале

Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Информация о том, что в церкви в Махачкале находятся заложники, не соответствует действительности, сообщили «РИА Новости» в УМВД Дагестана.

По информации ведомства, возле церкви ведется перестрелка, штурм пока не начался. Позже в полиции уточнили, что внутри помещения церкви закрылись 19 человек «с целью собственной безопасности».

«Они уже вне опасности, данная территория защищена. Заложников не было и нет», — подчеркнули в министерстве.

Также в МВД опровергли информацию о стрельбе в Избербаше и призвали не распространять недостоверную информацию. Избербаш находится примерно посередине между Дербентом и Махачкалой, примерно в 50 км от столицы республики.

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