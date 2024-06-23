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Политика ,  
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Кадыров заявил, что атаковавших Дагестан боевиков нужно уничтожить

Кадыров: у напавших на Дагестан боевиков нет ни веры, ни нации
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Атаки боевиков в Дагестане направлены на то, чтобы внести разлад между разными конфессиями, написал в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Власти республики готовы оказать любую помощь в поимке боевиков, добавил он.

«Террористы в очередной раз показали свою истинную подлую и трусливую сущность. При этом, как всегда, в качестве жертв они выбрали безоружных и беззащитных людей. Убили больного старого священника, как последние трусы. Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями», — написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров подчеркнул, что «у тех, кто совершил эти подлые преступления, нет ни веры, ни нации, ни элементарного мужского достоинства».

«На такое могут пойти только последние нелюди, которых нужно уничтожать на месте», — уверен Кадыров.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших во время нападений.

При атаках в Дагестане погибли шесть силовиков
Политика

Нападения боевиков произошли в Махачкале и Дербенте. В столице Дагестана неизвестные напали на пост ДПС на улице Ермошкина. На ней располагается синагога. В Дербенте боевики атаковали синагогу и православную церковь, они сожжены. Там был убит священник РПЦ Николай Котельников.

В республике объявлена контртеррористическая операция.

Материал дополняется.

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Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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