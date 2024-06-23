 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

НАК сообщил о ликвидации двух боевиков после нападения в Дагестане

НАК: при нападении в Дагестане погиб священник, двое боевиков ликвидированы
Двое нападавших в Махачкале убиты, сообщает НАК. Еще двое были задержаны на городском пляже, следует из опубликованных в Сети кадров. СК возбудил уголовное дело о теракте

Двое боевиков, напавших на церковь и синагогу в Махачкале, ликвидированы, сообщает Национальный антитеррористический комитет России (НАК).

Всего, по данным НАК, в городах Дербент и Махачкала были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. «В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Правоохранительными органами предпринимаются все необходимые меры для розыска и задержания преступников», — говорится в сообщении комитета.

В Сети также появилось видео очевидца с одного из пляжей Махачкалы, на котором видно, как силовики задерживают двоих боевиков.

СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). В ведомстве уточнили, что на месте произошедшего работают следователи и криминалисты, устанавливаются лица, причастные к нападениям.

Глава Дагестана назвал цели нападений в Махачкале и Дербенте
Общество
Сергей Меликов

О нападении боевиков в Махачкале и Дербенте региональное УМВД сообщило в районе 19:00 мск. В Дербенте, по данным ведомства, неизвестные расстреляли здание церкви и синагоги. В ходе перестрелки с сотрудниками полиции один из правоохранителей погиб, несколько получили ранения. Здание синагоги загорелось.

В Махачкале боевики обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина, предварительно, один сотрудник полиции погиб, шестеро получили ранения. На этой улице также расположены церковь и синагога.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал главными целями боевиков желание посеять панику и страх. В настоящее время, по его словам, в республике объявлен план «Перехват» и создан оперативный штаб, личности нападавших устанавливаются. «Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся! Призываю всех сохранять спокойствие», — заявил Меликов.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Дагестан НАК Махачкала Дербент террористы

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
СК возбудил дела о терактах из-за нападений в Дербенте и Махачкале
Политика
Кадры боестолкновений в Махачкале и Дербенте
Общество
При нападении на церковь в Дербенте неизвестные убили священника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
На Евро усилят меры безопасности из-за выбегающих на поле болельщиков Спорт, 20:48
В РПЦ рассказали об убитом в Дербенте священнике Общество, 20:41
Кадыров заявил, что атаковавших Дагестан боевиков нужно уничтожить Политика, 20:41
Дисквалификация за оскорбительные кричалки. Что происходит на Евро Спорт, 20:39
Рекордсмен сборной России разорвет контракт со СКА и отправится в НХЛ Спорт, 20:30
При атаках в Дагестане погибли шесть силовиков⁠ Политика, 20:29
В Махачкале на пляже задержали двоих нападавших на полицейских Общество, 20:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Дагестане ввели режим контртеррористической операции⁠ Политика, 20:24
Число пострадавших после обстрела Севастополя выросло до 144 Политика, 20:21
На границе России и Абхазии произошла перестрелка. Видео Общество, 20:20
СК возбудил дела о терактах из-за нападений в Дербенте и Махачкале Политика, 19:56
НАК сообщил о ликвидации двух боевиков после нападения в Дагестане Политика, 19:51
Хачанов третьим за один день из российских теннисистов проиграл финал Спорт, 19:50
Кадры боестолкновений в Махачкале и Дербенте Общество, 19:47