НАК сообщил о ликвидации двух боевиков после нападения в Дагестане

Двое нападавших в Махачкале убиты, сообщает НАК. Еще двое были задержаны на городском пляже, следует из опубликованных в Сети кадров. СК возбудил уголовное дело о теракте

Двое боевиков, напавших на церковь и синагогу в Махачкале, ликвидированы, сообщает Национальный антитеррористический комитет России (НАК).

Всего, по данным НАК, в городах Дербент и Махачкала были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. «В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Правоохранительными органами предпринимаются все необходимые меры для розыска и задержания преступников», — говорится в сообщении комитета.

В Сети также появилось видео очевидца с одного из пляжей Махачкалы, на котором видно, как силовики задерживают двоих боевиков.

СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). В ведомстве уточнили, что на месте произошедшего работают следователи и криминалисты, устанавливаются лица, причастные к нападениям.

О нападении боевиков в Махачкале и Дербенте региональное УМВД сообщило в районе 19:00 мск. В Дербенте, по данным ведомства, неизвестные расстреляли здание церкви и синагоги. В ходе перестрелки с сотрудниками полиции один из правоохранителей погиб, несколько получили ранения. Здание синагоги загорелось.

В Махачкале боевики обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина, предварительно, один сотрудник полиции погиб, шестеро получили ранения. На этой улице также расположены церковь и синагога.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал главными целями боевиков желание посеять панику и страх. В настоящее время, по его словам, в республике объявлен план «Перехват» и создан оперативный штаб, личности нападавших устанавливаются. «Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся! Призываю всех сохранять спокойствие», — заявил Меликов.