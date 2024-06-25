Как живет Махачкала после теракта в церкви и синагоге

Усиленные патрули, гильзы и кровь на асфальте, сгоревшие машины — город внешне живет обычной жизнью, но люди признаются, что напуганы, хотя и не прекратили заниматься повседневными делами. Как живет Махачкала — в репортаже РБК

Фото: Мария Лисицына / РБК

В Махачкале в местах, где шли бои с боевиками, напавшими на полицейских, церковь и синагогу, видны следы от пуль, а на асфальте — кровь, валяются гильзы. Как живет Махачкала спустя сутки после нападения и что говорят очевидцы о том вечере — в репортаже РБК.

Патрули усилили как 15 лет назад

На первый взгляд столица Дагестана продолжает жить обычной жизнью — работают магазины и кафе, ходит общественный транспорт, люди занимаются привычными делами. Однако общую нервозность и напряжение выдают проверки машин на въезде в город, усиленные патрули полиции на улицах, а также силовики в бронежилетах, вооруженные автоматами.

Утром 24 июня, на следующий день после нападения, на въезде в город из трех полос проезжей части движений было только по одной, сотрудники ДПС досматривали все машины. На окраине Махачкалы в районе одной из транспортных развязок днем стоял патруль полиции, усиленный силовиками в бронежилетах. Они также досматривали машины, просили открыть двери и багажники. Ближе к середине дня проверки стали выборочными.

Местные жители говорят, что похожие меры вводились в 2008-2010 годах, когда в Дагестане участились случаи нападения на правоохранителей. Тогда инспекторы ДПС дежурили в сопровождении силовиков в бронежилетах и с автоматическим оружием. Когда нападения прекратились, охрану убрали. «Последние 10-15 лет было спокойно, таких случаев нападения не было. И они носили только табельное оружие, одеты были в белую летнюю рубашку, никакой защиты. Сейчас они снова работают в паре с другими структурами, с сегодняшнего дня», — сказал РБК местный житель.

Что происходило в день атаки террористов

Вечером 23 июня, в период с 18:30 до 19:00, начали поступать первые сообщения о нападении на полицейских в Махачкале и Дербенте. Позже появилась информация, что объектами атаки террористов стали церкви и синагоги. Национальный антитеррористический комитет (НАК) около 20:00 подтвердил, что нападение было совершено в двух городах на две церкви, две синагоги и пост ДПС. К этому времени в Махачкале боестолкновения уже шли на улицах, а МВД сообщало, на каком автомобиле передвигаются преступники. Около 20:20 в Дагестане был объявлен режим контртеррористической операции. Жителей Махачкалы попросили не выходить на улице из-за идущих там боев.

В 21:45 стало известно, что в Махачкале ликвидированы четыре боевика. В Дербенте к этому времени продолжались бои. Активная фаза противостояния в городе закончилась примерно в 23:05. Всего были убиты пять боевиков.

Жертвами воскресного нападения боевиков на Махачкалу и Дербент стали 20 человек. По меньшей мере 15 из них — полицейские. Среди погибших мирных жителей — православный священник, а также охранник церкви. Нападение произошло в один из самых значимых христианских праздников — Троицу.

Произошедшее квалифицировано как теракт, возбуждено уголовное дело. Следователи отрабатывают связи террористов, опрашивают их родных и знакомых, сообщили источники РБК, близкие к республиканскому МВД.

В местах, где шли наиболее ожесточенные бои с боевиками, в понедельник следы произошедшего были хорошо видны. Синагога на улице Ермошкина-это частное здание и в обычные дни оно закрыто, рассказали РБК дежурящие напротив полицейские. Хозяин открывал ее только по праздникам. В день нападения синагога была закрыта, однако боевики смогли проникнуть внутрь — приставили лестницу к балкону второго этажа. Оказавшись внутри, они начали поджигать помещение с разных сторон.

Работающие рядом с синагогой люди видели дым с двух сторон здания. К синагоге приехали пожарные, скорая помощь, полиция. При этом собеседники РБК утверждают, что перестрелку не слышали.

Сейчас синагога заперта, а подъезды к ней перекрыты. Фотографировать здание нельзя по распоряжению главы МВД Дагестана Абдурашида Магомедова, объяснили полицейские. Ограждение балкона второго этажа, на который залезли боевики, разрушено, одно из окон разбито. На двери синагоги красным баллончиком террористы написали суры и аяты из Корана.

Нападение на кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы на улице Громова произошло во время службы, когда священник и прихожане были в храме, рассказал РБК один из сотрудников Церкви. Нападавшие прорвались с двух сторон: через главные ворота (на них до сих пор видны отверстия от пуль), и с другой стороны. Охранник Михаил, дежурящий в тот день, попытался отстреливаться, однако боевики убили его. Сейчас на месте, где он упал, — импровизированный мемориал, к которому люди приносят цветы. Охранник собора Сергей, напарник Михаила, вспоминает, что он был «молодой, мягкий, замечательный мужик».

Импровизированный мемориал, где погиб охранник собора Михаил (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Во время перестрелки Михаила с боевиками находившиеся в храме прихожане успели закрыть двери, забаррикадировавшись внутри. Всего в храме в тот вечер было 19 человек.

Тогда боевики начали поджигать стоявшие в храмовом дворе автомобили. Сейчас на территории собора находится пять полностью сгоревших машин, среди них один микроавтобус.

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

Увидев открытую дверь в учебно-просветительский центр при соборе, бандиты забежали туда, рассказал один из сотрудников. В этом центре в обычные дни занимаются ученики воскресной школы, репетирует хор, находятся помещения для проведения мероприятий, в том числе банкетов. «Они заходили в разные части дома. Сначала поджигали с одной стороны, потом переходили в другую и там поджигали, чтобы полностью все здание сгорело», — говорит сотрудник.

Однако большого пожара не случилось, в учебно-просветительском центре серьезно выгорело несколько комнат, остальные помещения покрылись сажей и копотью. Запах гари остается густым и тяжелым во всех помещениях центра и спустя сутки после пожара.

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

В самом большом банкетном зале в тот день вечером должно было состояться мероприятие в честь празднования Троицы. К празднику готовились заранее и на столе уже были расставлены тарелки, приборы, стаканы и бокалы. Во время пожара все это покрылось густым слоем копоти. Посуда и приборы так и остались на столе, и если их сдвинуть, под ними — белоснежная скатерть.

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

Прибывшие силовики убили одного из нападавших на территории собора, у главных ворот. Стена рядом с этим местом изрешечена пулями, на ней видны брызги крови.

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

Ожесточенные бои шли и в других частях Махачкалы. Одно из таких мест — площадь Коминтерна, недалеко от вокзала. Сотрудник магазина на площади рассказал РБК, что перестрелки длились три-четыре часа. Продавщица другого магазина видела, как по улицам «бегали люди с автоматами наперевес, стреляли». Она спряталась в глубине магазина и как только позволила обстановка, закрыла его и ушла.

На площади Коминтерна были убиты как минимум двое сотрудников полиции, рассказывают местные жители. На асфальте до сих пор можно увидеть следы крови. Окрестные здания изрешечены пулями, на земле лежат гильзы.

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Место, где погиб один из сотрудников полиции в Махачкале (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Еще одно боестолкновение произошло на улице Мирзабекова, в районе 126 дома. В этом месте вдоль улицы с одной стороны идут многоквартирные, а с другой частные дома. Во время перестрелки загорелся полицейский «уазик». Один из местных жителей наблюдал за ходом столкновений через камеры наружного наблюдения, установленные на его доме. По его словам, в «уазике» были правоохранители, четверо из них погибли. Кто-то сгорел в машине, кого-то застрелили. «Каша была, брат, конкретная. Врагу не пожелаешь», — рассказывает он знакомому.

От полыхнувшего «уазика» загорелся соседний автомобиль — Kia, принадлежавший молодому человеку, наблюдавшему за боем через камеры. Машина была припаркована у дома и от пламени начали обугливаться наличники на окнах и краска на воротах. «Там же труба газовая идет [снаружи дома], она сейчас вся черная, а если бы бомбануло? Окна расплавились, еще минута — и все бы сгорело», — говорит он.

На улице шла ожесточенная перестрелка, «поливали жестко», рассказал молодой человек. Поэтому свою машину он тушил садовой системой полива, взобравшись на лестницу, приставленную к забору.

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

Что рассказывают жители Махачкалы

Махачкалинцы утверждают, что никаких межконфессиональных конфликтов до нападения не было. В Дагестане очень давно соседствуют и мусульмане и иудеи и православные.

«Здесь центр города, но в то же время есть частный сектор, и поэтому все друг друга знают. Здесь почти все выросли вместе. Синагога здесь была всегда. Никогда никаких конфликтов с евреями не было, мы всегда жили дружно», — рассказывает сотрудница одного из магазинов рядом с синагогой. По ее словам, все ее знакомые мусульмане осуждают нападение. В исламе подобные вещи строго запрещены, настаивает собеседница РБК.

«Я за свои 30 лет ничего подобного даже близко не слышал. Мы все мирно живем, не было такого ни разу», — говорит еще один житель города.

Служителям церкви не поступало никаких угроз до нападения, отмечает один из священнослужителей Собора Успения Пресвятой Богородицы: «Если бы были угрозы, мы бы хотя бы были настороже, может быть, охрану усилили. А так все было спокойно, они усыпили нашу бдительность».

Все собеседники РБК сходятся во мнении, что такие нападения устраивают «отдельные личности», попавшие под влияние радикальной идеологии, а также призывов, распространяемых в мессенджерах.

Люди напуганы произошедшим, но не настолько, чтобы бросить ежедневные дела, говорят собеседники РБК. Одна из женщин, работающая рядом с местом нападения пояснила, что боялась на следующий день выходить на работу, но все же вышла. «У нашего народа есть такой момент — мы быстро отходим от всего этого и у нас продолжается жизнь», — добавила она.