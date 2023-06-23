Bloomberg узнал о переговорах Запада по Украине с «нейтральными» странами

Bloomberg: в Дании состоятся переговоры США и ЕС по Украине с Индией, Бразилией и ЮАР

Официальные лица из США и ЕС хотят обсудить с представителями Индии, Бразилии и ЮАР украинскую «формулу мира». Встреча состоится на выходных в Дании. Китай участие еще не подтвердил, пишет агентство

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Высокопоставленные официальные лица из США и Европейского союза на предстоящих выходных намерены встретиться с дипломатами из стран так называемого глобального Юга, которые в основном сохраняли нейтралитет по вопросу о конфликте на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, встреча состоится в Дании и туда приедут послы из ЮАР, Бразилии и Индии. Китай свое участие еще не подтвердил, США на переговорах представит советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, а Евросоюз — руководитель аппарата главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, говорится в заметке. Переговорщиком от Бразилии, по данным источников агентства, будет советник президента Луиса да Силвы.

Хотя, как ожидается, встреча не будет иметь официальной повестки, одной из ее целей будет обсуждение «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, сказал один из источников.

Зеленский представил «формулу мира» в ходе саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года. Она состоит из десяти пунктов и предусматривает урегулирование конфликта на Украине в том числе путем вывода российских войск. План Киева поддерживают западные страны. Москва требование о выводе войск категорически отклонила.

Обсуждение и продвижение «формулы мира» станет темой саммита, который странам G7 предложил провести Зеленский. Участие России в этом мероприятии не предусмотрено, писала Financial Times.

По данным The Wall Street Journal, встреча может состояться этим летом, до саммита НАТО в Вильнюсе (11–12 июля) и туда хотят позвать представителей Индии, Китая, Саудовской Аравии и Бразилии. Чтобы украинский план был более приемлемым для этих государств, западные страны работают с Киевом над его изменением, отмечала газета. «Саммит мира» может принять у себя Франция, Швеция или Дания. Копенгаген официально выражал готовность стать организатором мероприятия.

В Кремле неоднократно заявляли о готовности вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, но отмечали, что к этому нет никаких предпосылок. МИД России выражал мнение, что достигнуть мира получится в случае, если ВСУ прекратят боевые действия, Запад остановит поставки оружия Киеву, а Украина откажется от стремления вступить в НАТО и Евросоюз, а также вернется к нейтральному статусу. Отдельно в Кремле указывали, что украинским властям нужно учитывать сложившиеся территориальные реалии, а именно включение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.