Песков: президент Путин открыт к переговорам по Украине, но почвы для диалога сейчас нет

Кремль заявил, что стабильной почвы для переговоров с Киевом нет

Прошедшие на выходных переговоры с африканской делегацией он назвал при этом конструктивными

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Российский президент Владимир Путин открыт к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, весьма продуктивный разговор состоялся с африканской делегацией. Однако с учетом позиции Киева говорить о «стабильной почве» для переговоров сегодня не приходится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Также представитель Кремля сообщил о готовности президента вести переговоры с африканскими странами о прямом экспорте российского зерна: «важность продолжения этих поставок действительно акцентировалась».

Африканская делегация, которая состояла из президентов ЮАР, Замбии, Союза Коморских Островов, Сенегала, а также премьера Египта и спецпредставителей президентов Республики Конго и Уганды, представила свою мирную инициативу на прошлой неделе. Представители делегации посетили Киев и Санкт-Петербург, где провели переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Как сообщал президент ЮАР Сирил Рамафоса, мирная инициатива предусматривает урегулирование конфликта дипломатическим путем, деэскалацию конфликта с обеих сторон, гарантии безопасности всем сторонам, возобновление поставок зерна через Черное море, гуманитарную поддержку всех пострадавших, освобождение военнопленных и «определенные процессы, которые повлекут за собой окончание этой войны».

Путин, комментируя эту инициативу, заявил, что «Россия никогда не отказывалась от переговоров». В частности, на встрече с делегацией он показал проект мирного договора, который Москва и Киев предварительно согласовали год назад. По словам президента, Россия после согласования, как и обещала, отвела войска, однако киевские власти пренебрегли договоренностями. Говоря об африканской инициативе, позже в Кремле сообщили, что хоть и не все ее положения коррелируют с российскими, но «есть определенные темы, которые вполне могут реализовываться».

В Киеве, в свою очередь, выступили против переговоров до вывода российских войск — там считают, что это будет означать заморозку конфликта. «Еще раз отмечу: нужен реальный мир, а значит, реальный вывод российских войск со всей нашей независимой земли», — заявил Зеленский.