WSJ узнала сроки и возможные места проведения саммита мира по Украине

WSJ: к участию в саммите мира на Украине хотят привлечь Китай, Индию и Бразилию

В Европе рассчитывают привлечь к участию в саммите Китай, Индию и Бразилию, пишет газета. Встречу могут провести во Франции, Дании или Швеции. Участие России не предусмотрено

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

Саммит мира по Украине, который лидерам G7 предложил провести президент Владимир Зеленский, может состояться до начала встречи лидеров стран — членов НАТО в Литве, стартующей 11 июля, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

Работу над подготовкой саммита подтвердил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. По словам источников издания, президент Франции Эмманюэль Макрон предложил провести встречу в Париже; о готовности принять у себя конференцию заявили Дания и Швеция. Копенгаген хочет организовать эту встречу, подтверждали в датском МИДе.

Четкого списка участников саммита нет, пишет газета, но европейские официальные лица стремятся привлечь к участию Бразилию, Индию и Китай. Один из источников, участвовавший в обсуждениях, рассчитывает, что на конференцию приедут наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и индийский премьер-министр Нарендра Моди. Гораздо меньше надежд на то, что будет участвовать глава Китая Си Цзиньпин, добавил собеседник издания.

Неназванные официальные лица заявили газете, что работают с Киевом над изменением его мирного плана, чтобы сделать документ более приемлемым для таких стран, как Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Китай. «Процесс урегулирования невозможен без всего мира, включая лидеров глобального Юга», — прокомментировал Ермак подготовку к саммиту, повторив позицию Киева, что переговоры с Россией невозможны без вывода войск.

Проведение саммита мира по Украине стало одной из тем встречи лидеров G7 в Японии в середине мая, куда лично приезжал украинский президент Владимир Зеленский, писала FT. Потенциальное мероприятие, участие России в котором не предусмотрено, будет нацелено на продвижение украинской «формулы мира». Она в том числе предусматривает вывод российских войск с Украины.

Россия отклонила требование Киева о выводе войск. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что украинская сторона должна учитывать появление в составе России новых территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Саммит мира — не первая инициатива по урегулированию конфликта. Свой план есть у Китая, он представил его в феврале. Спецпредставитель Пекина Ли Хуэй в мае побывал в Москве и Киеве, а также в Брюсселе, Париже и Берлине, где обсуждал пути разрешения ситуации. Кроме того, попыткой урегулирования занялись шесть африканских стран — ЮАР, Замбия, Сенегал, Конго, Уганда и Египет. Их объединенная миссия намерена приехать в Москву и Киев.